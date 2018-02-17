В Копейске двенадцатилетки устроили гонки на автомобиле

В пригороде Челябинска 12-летние школьники устроили гонки на отцовской машине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром, около 8:15. О нем очевидица рассказала в социальных сетях.

«Сегодня утром по адресу Славы, 26, за домом, где стоянка раньше была, чистя свою машину, услышала громкий рев, – поведала копейчанка. – Обернувшись, увидела, как пролетела машина, на пассажирском ребенок сидел. Я еще подумала: что с детьми-то так гонять?»

Каково же было удивление горожанки, когда из кое-как остановившегося авто – и с пассажирского, и с водительского мест выскочили дети лет двенадцати. «Поставили на сигналку и убежали, – продолжает очевидица. – Стоим. Я в шоке, бабки с собачками в шоке. Да и машина тоже по-любому в шоке».

Копейчанка выразила надежду, что отец малолетних лихачей не оставит инцидент без внимания и популярно объяснит чадам, что за руль им рановато. «А если бы они на кого-то наехали, или бы в другие машины въехали. Родители, следите получше за своими «ангелочками», – обратилась горожанка к пользователям.

Впрочем, некоторые из них не нашли в поведении школьников никакого криминала. «Кто из нас в этом возрасте не чудил? – философски заметила одна из участниц обсуждения. – Буквально каждый из нас отметился в каком-нибудь деянии». Другой же и вовсе заявил: «Нам только за город запрещали выезжать, а в пределах города хоть куда катайся».

Челябинск, Виктор Елисеев

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