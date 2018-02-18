Десятиклассник из Челябинска вытащил двух детей из горящей квартиры

Старшеклассник челябинской школы спас на пожаре двух детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел вечером субботы, 17 февраля, в многоквартирном доме на одной из улиц Ленинского района областного центра.

В этой квартире жила пожилая женщина с внуками десяти и двенадцати лет. В какой-то момент дети остались одни и решили поиграть со спичками. В результате загорелось кресло. Мальчишки, испугавшись, выбежали на балкон и стали звать на помощь.

В это время в соседней квартире находился в гостях ученик 10 класса Артемий Полунеев. Парень почувствовал запах гари и услышал доносившиеся детские крики. Выбежав на балкон, он увидел, что из окон соседней квартиры идет густой черный дым и два ребенка просят о помощи. Школьник попытался успокоить детей и понял, что спасти их через окно не получится. Тогда юноша разбил оконный блок балкона и подозвал детей к себе. После этого он сказал ребятам, чтобы они взбирались на балконное ограждение и, держась за балконную перегородку, перешагивали к нему на балкон. В момент перехода десятиклассник придерживал их за руки и одежду. Убедившись, что жизни детей ничего не угрожает, вместе со своей подругой он надел на них теплые вещи и вывел на улицу, где подростков осмотрели работники скорой медицинской помощи.

Руководство Челябинского пожарно-спасательного гарнизона будет ходатайствовать перед руководством о представлении Артемия Полунеева к награде «За спасение погибавших».

Челябинск, Виктор Елисеев

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