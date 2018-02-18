Храните свои секреты. Гороскоп РИА «Новый День» на 19 – 28 февраля 2018

В последнюю декаду февраля Солнце, Меркурий и Венера будут находиться в знаке Рыб, а Марс, как и прежде, в знаке Стрельца. Солнце в Рыбах помогает в реализации тайных желаний и осуществлении тайных дел, способствует успеху при работе в одиночку. Кроме того, Солнце способствует внутреннему умиротворению, побуждая углубиться в себя и навести порядок в своей душе.

Меркурий в Рыбах погружён во всё таинственное, скрытое от посторонних глаз, стремится получить доступ к секретам, необычным знаниям, у людей в это время повышается интерес к мистике. Также в этот период он способствует сосредоточению людей на своих внутренних проблемах, настраивает их на философский лад, навевает задумчивость. В практическом плане, это не способствует эффективной работе, поскольку отвлекает от насущных проблем. Венера, находясь у Рыб, пробудит в людях сентиментальность, склонность к романтике, в профессиональной деятельности в это время легко возникают тайные романы. Также в этот период Венера способствует осуществлению тайных планов, связанных с деньгами, и ещё – уединённому творчеству. Марс в знаке Стрельца создаёт импульс для начала или развития какого-либо дела. Возникают новые планы, создаётся новый проект или давно застывшее на одном месте дело вдруг сдвигается с мёртвой точки. И хотя не все проекты, начатые в это время, станут успешными, шансов на это становится больше: от начала дела зависит многое.

Овен

У Овнов-мужчин в последнюю декаду февраля астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Марсом, Юпитером и Ураном, Меркурия с Юпитером, Нептуном, Ураном и Плутоном, Венеры с Нептуном и Плутоном. Напряжённым будет аспект Урана с Сатурном. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Прогноз по основной работе в целом положительный, но 20 и 26 февраля возможны небольшие затруднения в деловом общении с коллегами. В остальном гармоничные аспекты Меркурия и Юпитера обеспечат Овнам благоприятные условия для продвижения делах в широком диапазоне. Подходящее время, как для выполнения текущей работы, так и для начала нового проекта, подготовительной деятельности, прогрессивных преобразований, реорганизации производства, административных изменений. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов тоже окажутся успешными, но в этой деятельности 22 и 28 февраля возможны кратковременные затруднения из-за поспешно принятого решения, и, в связи с этим, возникнет опасность перерасхода денежных средств. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью благоприятный. Солнце и Юпитер будут способствовать поездкам в командировку, установлению новых контактов, заключению новых договоров. На весь период гороскоп отдаёт предпочтение самостоятельной, одиночной работе, хотя и коллективная деятельность оценивается как успешная. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, но 23 февраля возможен внезапный поворот событий.

У Овнов-женщин сохраняется положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Сатурн с Меркурием и Солнце с Юпитером и Ураном создадут благоприятную атмосферу для расширения сферы деловых интересов, возникновения новых деловых связей, заключения выгодных контрактов, соглашений. Этот период особенно подходит для выполнения интеллектуальной работы, требующей значительного умственного напряжения, планирования, ведения переговоров, а также для обращения в официальные органы и юридические организации. Гармоничный Сатурн поможет Овнам сосредоточиться на наиболее важных вопросах, а также повысить свою организованность и укрепить дисциплину. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже положительный, с плавным улучшением к концу периода. Гармоничные Солнце и Уран будут благоприятствовать продвижению в делах, обнаружению новых перспектив, возникновению новых связей, а также будут стимулировать творческие и интеллектуальные способности Овнов. Благоприятный прогноз для командировок, дальних поездок. Возможен неожиданный поворот событий, внезапная удача. Также положительно характеризуется финансовая деятельность этого периода, хотя, из-за влияния Венеры и Нептуна, Овнам нужно быть более сдержанными, и в важных вопросах отнестись критически к предложениям со стороны. Гороскоп даёт положительную характеристику и коллективной, и одиночной, самостоятельной деятельности Овнов, но коллективную работу оценивает выше. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими преимущественно благоприятный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение на весь период характеризуется как благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Нептуном, Венерой и Марсом, Меркурия с Луной, Венерой, Марсом и Ураном, Марса с Сатурном, Венеры с Ураном, Сатурном и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Меркурием и Солнцем. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз по-прежнему относится к финансовой деятельности, особенно, в начале периода, до 22 февраля, когда ей будет способствовать аспект Юпитера с Плутоном. Если Тельцы заняты важными преобразованиями, то их желательно завершить до указанной даты. 22 числа не рекомендуется начинать новый этап в работе – есть опасность преувеличения своих возможностей. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как неудачное в первой половине декады, до 25 февраля, и успешной в остальное время до конца месяца. В первой половине периода не следует заниматься проработкой важных документов, подписывать договоры, заключать соглашения. В этот период интеллектуальные способности Тельцов окажутся ослабленными, и они будут склонны принимать свои надежды за реальные перспективы. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный. В промежуток 23 – 26 февраля Тельцы будут особенно расположены к работе: гармоничные Марс, Меркурий и Сатурн создадут наилучшие условия для совместных действий с коллегами, партнёрами и обеспечат им повышенную эффективность. Подходящий момент для проведения ответственных переговоров, заключения краткосрочных контрактов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни на промежутки 20 и 22 – 24 февраля оцениваются отрицательно, а на остальные дни положительно. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин тоже сохраняется положительный прогноз по выполнению основной работы и решению финансовых вопросов. Наилучшее время для решения всех профессиональных задач – период до 25 февраля, когда Тельцы будут находиться под благоприятным влиянием аспекта Юпитера с Плутоном. Важные преобразования в работе, смена направления деятельности, осуществлённые в этот промежуток, окажутся успешными. В случае состоявшихся перемен, во второй половине декады Тельцам нужно будет заниматься закреплением достигнутого результата, не стремясь к дальнейшему расширению сферы деловых интересов, достижению большего успеха. Это потребует от Тельцов сосредоточенности и приложения достаточно значительных сил, и в этом им поможет гармоничный Сатурн. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный на весь период. Венера, Меркурий и Солнце будут в этот период на стороне Тельцов, и помогут им при контактах с окружающими. Период подходит для ведения переговоров, заключения контрактов, а также значительного расширения круга знакомых. Также это благоприятное время для обращения в официальные органы и юридические организации. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит первая половина декады, до 25 февраля. Из-за напряжённых аспектов Юпитера с Меркурием и Солнцем, у Тельцов возникнут трудности в контактах с людьми, а также в это время возможно вмешательство неблагоприятных событий. Ситуация исправится во второй половине декады. Ситуация в доме, отношения с близкими до 25 февраля напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение до 25 февраля неудовлетворительное, а далее благополучное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Ураном и Плутоном, Солнца с Сатурном. Негативное влияние на Близнецов окажут напряжённые аспекты Плутона с Венерой, Солнца с Меркурием, Меркурия с Венерой и Марсом, Плутона с Нептуном. Период ожидается в значительной мере напряжённым. Полностью благополучной, по прогнозу, окажется только финансовая деятельность, особенно, с 21 февраля, когда к работе подключится положительный аспект Юпитера с Плутоном. В это время Тельцы могут осуществить важные преобразования в своей деятельности, также возможно успешное решение юридических проблем, удачное размещение капитала, крупное везенье. В основной профессиональной деятельности в начале периода ситуация, как ожидается, сложится благополучной, но с 22 и до 27 февраля Солнце и ближние планеты будут влиять на Близнецов негативно, что проявится в снижении их умственных способностей, а также негативно повлияет на отношения с коллегами. Кроме того, на весь период гороскоп даёт отрицательную оценку для одиночной, самостоятельной деятельности и положительную – для коллективной работы Близнецов, что указывает на желательность отказа от принятия самостоятельных решений. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в основном положительный, но в промежуток 22 – 25 февраля те же негативные аспекты помешают Близнецам достичь успеха в работе. Этот период непригоден для ответственных шагов. Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами полностью отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 23 – 25 февраля. Материальное положение в течение всего периода неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин наилучшим тоже является прогноз по финансовой деятельности. В этом направлении им с самого начала периода будет помогать благоприятный аспект Юпитера с Плутоном. Близнецы могут себе позволить разумный риск, а также проведение значительных изменений в работе, может быть, сменить сферу приложения капитала, поменять финансовых партнёров. И также в это время возможен значительный успех либо поступление крупных сумм. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный. Это подходящий период для выполнения текущей работы, возможно, успешного завершения крупного проекта, а также начала подготовительной фазы новой деятельности. Меркурий и Венера с Ураном будут способствовать установлению новых деловых отношений, но при этом есть опасность идеализации происходящих событий. Близнецам следует в этот период контролировать свои эмоции и тщательно проверять идеи на реалистичность. Не следует давать и принимать необоснованных обещаний. Практически всё то же самое относится и к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Кроме того, период благоприятен для взаимодействия с официальными органами и юридическими организациями. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами негативный до конца месяца. Близнецы попадут под влияние негативного аспекта Плутона с Нептуном, который указывает на возникновение неблагоприятных обстоятельств, воздействие неких крупных событий, невозможность контролировать ситуацию и принимать эффективные решения. Нежелательны командировки, дальние поездки. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в последнюю декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем и Луной, Ураном, Нептуном и Плутоном, а также Венеры с Марсом, Луной, Ураном, Нептуном и Плутоном. Напряжённым будет аспект Меркурия с Сатурном. Гороскоп можно считать благоприятным, хотя в основной профессиональной деятельности большую часть периода, по прогнозу, ожидаются различные трудности. В основной работе лучше не начинать нового дела, не заниматься реорганизацией производства, не менять направления деятельности (но, возможно, какие-то серьёзные изменения просто придётся проводить, и именно с этим связан негативный прогноз). Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит весь период, за исключением конца месяца, 27 – 28 февраля. В эти дни на Раков будет воздействовать напряжённый аспект Меркурия с Сатурном, который повлияет на интеллектуальные способности Раков и создаст проблемы в отношениях с партнёрами и коллегами. В эти дни не рекомендуется заниматься вообще никакой деятельностью – кроме решения финансовых вопросов, так как указанный аспект затрагивает весь диапазон деловой активности. Этот промежуток не подходит для ведения переговоров, заключения контрактов, обращения за поддержкой к руководству и влиятельным лицам, а также для проявления самостоятельности. Это относится и к взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами: к этому моменту все дела с ними лучше закончить. Период не подходит для начала новой серьёзной деятельности, рекомендуется ограничиться текущей работой. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 27 – 28 февраля. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются полностью положительно. Материальное положение тоже полностью благополучное.

У Раков-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Только для решения финансовых вопросов не подходит 19 февраля – из-за влияния напряжённого аспекта Солнца с Венерой Раки могут отнестись недостаточно серьёзно к возникшим затруднениям, и в результате примут неверное решение. Важные дела лучше перенести на другой день. И ещё: 22 февраля на Раков будет воздействовать Нептун, и под его влиянием Раки могут переоценить значимость своих или чужих идей. В этот день тоже лучше никаких финансовых решений не принимать. Выполнение основных профессиональных обязанностей гороскоп оценивает как успешное, но не рекомендует заниматься работой в выходные, 24 – 25 февраля. Как минимум, в эти дни не следует проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. Также эти дни характеризуются как неблагоприятные для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, и тоже на это время допускается только работа в коллективе на втором плане. На весь остальной период прогноз по сотрудничеству с партнёрами положительный, особенно, на 21 – 23 февраля, когда, под влиянием Юпитера, Раки смогут значительно продвинуться в делах. Имеет смысл планировать на этот промежуток всю важную работу. В целом, период подходит и для решения текущих профессиональных задач, и для начала новой деятельности, хотя в нём и не прогнозируется значительных рывков вверх. Раки смогут укрепить свои позиции, возможно, продвинуться в карьере (незначительно), а изменения, если и будут происходить, окажутся плавными, последовательными. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 19 и 22 февраля (нежелательны необдуманные расходы).

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Сатурном, Венеры с Ураном, Нептуном и Плутоном, Меркурия с Ураном, Нептуном и Плутоном, Нептуна с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Марсом, Меркурием, Юпитером и Солнцем, Марса с Меркурием и Юпитером, Меркурия с Юпитером. В профессиональном плане гороскоп неблагоприятный. Меньше всего трудностей ожидается в финансовой сфере, но и здесь ситуация станет благополучной только с 26 февраля, а до этого благоприятные промежутки (19, 21 – 22, 23 – 24 февраля) будут чередоваться с неблагоприятными моментами (20 – 21, 22 – 23, 24 – 25 февраля). Соответственно, серьёзные операции можно порекомендовать перенести на конец месяца. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаково негативный. При этом на выходные, 24 – 25 февраля, ситуация сложится особенно неблагоприятно: напряжённые аспекты Юпитера и Марса предостерегают от любых деловых контактов и обсуждения острых вопросов. В целом, работа в эту декаду будет продвигаться либо с большим трудом, либо вообще никак. Не рекомендуется прикладывать к ней сверхусилия, пытаясь преодолеть неблагоприятные обстоятельства. Лучше в это время заниматься накоплением ресурсов, подготовительными мероприятиями, планированием. Следует отложить все важные встречи, отказаться от принятия самостоятельных решений, желательно свести деятельность к минимуму. Если это невозможно, действовать только в коллективе, на втором плане. При этом гороскоп указывает на достаточно крепкие позиции Львов и даже на возможность их укрепления и продвижения в карьере. Однако сами Львы не должны предпринимать для этого никаких специальных шагов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутков 22 – 23 и 25 февраля.

У Львов-женщин для основной деятельности и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами прогноз одинаковый: на промежуток 26 – 28 февраля он негативный, а на остальные дни благоприятный. В последние дни месяца на Львов будет влиять скопление напряжённых аспектов Юпитера с ближними планетами, из-за чего ожидаются проблемы в отношениях с коллегами и партнёрами. Марс в этот период будет провоцировать Львов на конфликты, Венера подталкивать к расточительности и непредсказуемому поведению, Меркурий создаст сложности в общении и при обработке информации, а также помехи технического характера. Соответственно, на конец февраля лучше ничего важного не планировать, всю такую работу желательно сделать до наступления этого периода. Для решения финансовых вопросов, наоборот, не подходит первая половина декады, а именно, промежуток 20 – 24 февраля. Здесь в гороскопе тоже наблюдается скопление напряжённых аспектов Марса и Венеры, что указывает на разногласия по финансовым причинам и нервозную обстановку в целом. На период с 25 февраля прогноз положительный, с некоторым улучшением к концу месяца. В сфере финансов в эти дни может возникнуть ситуация неопределённости, в которой достижение успеха сопряжено с риском. Судя по гороскопу, Львы могут рискнуть – прогноз благоприятный. Коллективная деятельность на эту декаду характеризуется как полностью успешная, а одиночная, самостоятельная – как успешная до 26 февраля. А далее гороскоп категорически не советует проявлять инициативу, принимать на себя ответственность. Прогноз по перспективе карьерного продвижения положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 20 – 24 февраля.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в последнюю декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Ураном, Нептуном и Плутоном, Меркурия с Луной, Ураном, Нептуном и Плутоном, Солнца с Луной и Ураном. Негативное влияние на Дев окажут напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Венерой, Сатурна с Луной, Солнца с Венерой и Меркурием. В эту декаду гороскоп ориентирует Дев на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Урана указывают на появление возможностей в профессиональной деятельности, связанных с открытием новых перспектив, знакомством с новыми людьми или возникновением неких обстоятельств, расширяющих сферу деловых интересов. Также это может означать, что Девам следует шире применять свои способности, использовать незадействованные раньше качества, подойти к существующей ситуации творчески, попытаться реализовать свои идеи. Возможно, Девам следует озаботиться получением нужной информации. В дополнение к этому, гороскоп даёт положительный прогноз по командировкам, дальним поездкам. Что касается сотрудничества с местными партнёрами и основной деятельности, то в этих направлениях прогноз полностью негативный. Все аспекты указывают на то, что от этой работы лучше на время отказаться. Если же это невозможно, то Девам следует ограничиться коллективными действиями, не проявляя при этом инициативы, и не принимая на себя никакой ответственности. Гороскоп даёт полностью негативный прогноз для одиночной, самостоятельной работы, но положительно характеризует коллективную. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Дев-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. Наилучшим можно считать прогноз по выполнению основной работы, но здесь негативно оценивается промежуток 20 – 21 февраля, когда, из-за напряжённого аспекта Солнца с Меркурием, ожидается конфликт с руководством или коллегами. Также в эти дни нежелательна работа с важными документами и сложная интеллектуальная деятельность. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже будет относительно успешным (хотя и без больших достижений), но здесь проблемы ожидаются 19 и, возможно, 27 – 28 февраля. В первом случае не следует начинать новое дело, принимать ответственное решение, а также желательно критически отнестись к своим идеям, чтобы не переоценить свои возможности. В конце месяца Дев может подвести поспешность в поступках или высказываниях. Не рекомендуется вступать в споры, навязывать своё мнение, а также давать обещания. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности полностью неблагоприятный. Не следует пытаться преодолеть обстоятельства настойчивостью, поскольку напряжённый аспект Сатурна и Марса не позволит достичь успеха, а, кроме того, может направить Дев по неверному пути, из-за чего ситуация ещё и ухудшится. Пока работа идёт успешно, её следует выполнять, но если возникают очевидные препятствия, то лучше её отложить. В целом, в эту декаду не рекомендуется рассчитывать на значительные достижения. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 19 февраля (споры, конфликт). Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 24 февраля положительный, а затем до конца месяца негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Марсом, Ураном, Нептуном и Плутоном, Меркурия с Венерой, Марсом, Нептуном и Плутоном, Нептуна с Марсом и Ураном. Напряжённых аспектов нет. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и решению финансовых вопросов. Аспекты ближних планет и Нептуна создадут благоприятные условия для проявления творческой активности и инициативы при расширении деловых контактов, самостоятельных действиях. Также это подходящее время для коллективной работы. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже положительный, но 26 и 28 февраля возможен неожиданный поворот событий либо неверное понимание текущей ситуации, из-за чего кратковременно возникнет сложная ситуация, недоразумение. Аспекты Венеры настроят Весы на общительность и поиск новых путей для работы. Возможно участие в общественной жизни или привлечение к своим делам окружающих. Период подходит для командировок, дальних поездок, деловых визитов, также это удачное время для обращения к руководству, влиятельным лицам за поддержкой, включая финансовую. Возможны необычные благоприятные события. В целом, Венера будет настраивать Весы на достижение успеха через взаимодействие с другими людьми, и им следует увеличить количество контактов в этот период. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин гороскоп благоприятный, но напряжённые аспекты Урана с Солнцем и Сатурна с Луной будут мешать им в самостоятельной работе, поэтому на весь период рекомендуется коллективная деятельность без личной инициативы и принятия на себя ответственности. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, а также к выполнению основных профессиональных обязанностей. Гармоничный аспект Нептуна с Ураном указывает на необходимость проявить творческие способности, а также на вероятность появления новых перспектив или новых идей, реализация которых создаст дополнительные возможности для достижения успеха. Гармоничные аспекты Венеры и Меркурия будут способствовать плодотворной умственной работе, Весы смогут предложить коллегам, партнёрам ряд ценных идей. Период подходит для развития деловых отношений, установления новых связей, ведения сложных переговоров. Гороскоп даёт полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, а при работе с далёкими партнёрами затруднения ожидаются в промежуток 19 – 20 февраля, когда возможны неожиданные неблагоприятные события. Поэтому на начало периода не рекомендуется планировать что-либо важное, а также предпринимать в эти дни рискованные действия. Гороскоп указывает на стабильно крепкое профессиональное положение Весов, а также на возможность продвижения в карьере, однако этого не следует добиваться специальными усилиями. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 22 февраля негативный, а далее положительный. Материальное положение тоже до 22 февраля неудовлетворительное, а затем благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Венерой, Марса с Луной, Юпитера с Ураном, Меркурия с Солнцем, Венерой и Нептуном. Напряжённых аспектов нет, но 21 и 22 февраля могут возникнуть затруднения, причиной которых станет перегрузка в работе, сложности в решении текущих задач или при общении с коллегами или партнёрами. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой поможет Скорпионам укрепить своё профессиональное положение, расширить партнёрские отношения, продвинуться в совместной деятельности, успешно заключив договор, соглашение, решив некие спорные моменты. Период благоприятен для оформления различных формальностей – в деловой сфере, при обращении в официальные органы, юридические организации, во внутренних, административных вопросах. Положительно оцениваются перспективы командировки, дальней поездки. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный (за исключением 21 февраля). Период подходит для решения организационных задач, преобразований с целью укрепления и повышения эффективности производства, улучшения отношений с коллегами и руководством. Также это подходящее время для продвижения в карьере. Прогноз по решению финансовых вопросов тоже положительный, особенно удачной будет вторая половина декады, с 24 февраля. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Скорпионов-женщин ожидаются проблемы в основной профессиональной деятельности. Напряжённый аспект Юпитера с Марсом направит активность Скорпионов в неверную сторону, из-за чего они рискуют напрасно потратить время и ресурсы. Не рекомендуется начинать новое дело, осуществлять значительные преобразования в работе, проявлять инициативу для достижения новых целей. Желательно в этот период ограничиться текущей работой и, по возможности, уменьшить её до минимума, перенеся все дела на более позднее время. Наилучшим в этой декаде можно считать прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Юпитера с Ураном создаст возможности для расширения сферы деловых интересов, кроме того, он подразумевает возникновение новых возможностей и некие необычные события, как правило, позитивные. Возможно поступление денежных средств, продвижение в карьере, быстрое достижение успеха в каком-то отдельном случае. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. Не рекомендуется в эту декаду приступать к крупному долгосрочному проекту (или нужно быть готовым к осложнениям). Следует учитывать возможность вмешательства внешних неблагоприятных событий. Прогноз по работе с финансами благоприятный и, судя по гороскопу, связан с успешным сотрудничеством с далёкими партнёрами. 22 и 26 февраля не рекомендуется принимать финансовые решения при нехватке времени. На весь период гороскоп рекомендуется коллективную деятельность, прогноз по одиночной, самостоятельной работе негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Марсом и Сатурном, Меркурия с Ураном, Нептуном и Плутоном, Венеры с Нептуном, Сатурном и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Солнцем, Венерой и Марсом, Солнца с Марсом и Венерой. В профессиональном плане гороскоп в основном неблагоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. До 27 февраля у Стрельцов будут существовать возможности для успешного решения текущих задач, проведения организационных, административных преобразований, реализации новшеств в производственной сфере. В целом, обстоятельства будут на стороне Стрельцов, возможны некие позитивные события, внезапные достижения, удача. В последние два дня ситуация резко изменится, и обстановка станет неблагоприятной. Не рекомендуется в это время заниматься важными проблемами, привлекать к своей работе коллег, обсуждать спорные вопросы. Промежуток не подходит для деловых контактов и совместной работы. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно неблагоприятный. Некоторые текущие задачи могут быть успешно решены в промежуток 23 – 27 февраля, но, в целом, декада непригодна для серьёзной работы. Взаимодействие с далёкими партнёрами, как и финансовая деятельность, по прогнозу, будет успешной только в первые два дня, 19 – 20 февраля. В остальное время, из-за влияния напряжённых аспектов, Стрельцы будут находиться в полосе неудач. Ситуация в доме, отношения с близкими до 24 февраля в основном напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин гороскоп в основном благоприятный. В течение декады в работе будут возникать небольшие затруднения, но они не выйдут за рамки производственных задач и не станут для Стрельцов проблемой. Гармоничный аспект Урана с Солнцем создаст в целом благоприятную для работы среду, а также поможет реализовать свои творческие способности. Возможны некие неожиданные позитивные события, внезапный успех, денежные поступления, поддержка со стороны руководства или коллег. Гороскоп даёт положительную оценку основной профессиональной деятельности Стрельцов. Небольшие помехи в работе могут возникнуть 19, 20 и 26 февраля. В последнем случае, скорей всего, возникнут кратковременные затруднения в общении с коллегами (не рекомендуется вмешиваться в чужую работу). В прогнозе по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже отмечен этот день, 26 февраля, как неудачный. Следует проявить осторожность. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами благоприятный. Возможны удачные деловые поездки, успешная командировка. Финансовые вопросы нежелательно решать в выходные, 24 – 25 февраля: Стрельцы будут рассматривать ситуацию со своей индивидуальной позиции, оценят её неверно – и потом придётся решать эти вопросы снова. Гороскоп даёт положительную оценку и для одиночной, и для коллективной работы, но в первой половине декады будет лучше получаться самостоятельная деятельность, а во второй – коллективная. Также во второй половине периода возможно продвижение в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими до 24 февраля благополучные, а затем до конца месяца напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение, опять же, до 24 февраля благополучное, а далее неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Урана с Солнцем, Меркурием и Венерой, Солнца с Меркурием и Венерой, Нептуна с Меркурием и Венерой, Плутона с Меркурием и Венерой. Напряжённым будет аспект Урана с Сатурном. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей, а также к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Меркурий и Венера усилят интеллектуальные и коммуникативные способности Козерогов, создавая возможности для успешной совместной работы. При этом, используя свои творческие способности, Козероги должны будут себя контролировать, проверяя свои идеи и планы на реалистичность. Период подходит для обновления профессиональной деятельности, смены направления работы, внедрения новых методов, реорганизации производства. Также это хорошее время для обращения в официальные органы и юридические организации. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже положительный. Гармоничные аспекты Урана с ближними планетами будут способствовать установлению новых контактов, заключению договоров, соглашений, смене направления работы, реализации новых идей. Это благоприятное время для начала долгосрочного проекта. Хорошие перспективы у командировки, дальней поездки. Гороскоп положительно оценивает деятельность в финансовой сфере. Возможно открытие новых перспектив, получение значительных сумм, допускается разумный риск. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение оценивается как удовлетворительное.

У Козерогов-женщин гороскоп благоприятный. Солнце, Меркурий и Венера окажут Козерогам существенную поддержку и при самостоятельной работе, и в коллективной деятельности. При этом обстоятельства в целом будут складываться благоприятно, и события будут развиваться в пользу Козерогов. Выполнение основной работы оценивается положительно, с небольшим улучшением во второй половине декады. В течение периода рекомендуется оценивать свои шаги с учётом предсказуемости последствий, делая упор не на значительность успеха, а на надёжность результата. Сейчас для Козерогов важней крепкий фундамент. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами на весь период положительный. Ожидается ровная, спокойная работа, в основном, решение текущих задач, но под влиянием Урана могут возникнуть обстоятельства, стимулирующие к переменам – как перспективы вовне, так и появление собственных продуктивных идей. В этом случае от Козерогов потребуется инициатива и настойчивость для привлечения внимания коллег, руководства или партнёров. Прогноз по финансовой деятельности положительный, с плавным улучшением к концу месяца. Аспекты Венеры указывают на появление финансовых перспектив, но влияние Нептуна предостерегает от опрометчивых поступков. В этот период возможны как собственные просчёты, так и обман посторонних. Ситуация изменится в последние дни, 26 – 28 февраля, когда на Козерогов начнёт положительно влиять Плутон. В этот промежуток станет возможным разумный риск. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений на промежуток 21 – 23 февраля негативный, а на остальное время благоприятный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в последнюю декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Меркурием, Юпитером и Нептуном, Нептуна с Меркурием, Солнца с Юпитером и Ураном, Меркурия с Сатурном и Плутоном. Негативно повлияет на Водолеев аспект Сатурна с Ураном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Гармоничные аспекты Солнца, Юпитера и ближних планет будут способствовать укреплению положения Водолеев через поддержку их действий коллегами и руководством, обеспечат успешную реализацию их идей и быстрое продвижение в работе. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже оценивается положительно. Нептун и Меркурий создадут благоприятные условия для успешного ведения переговоров и заключения договоров, соглашений. Также это подходящий период для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности на весь период отрицательный. Под воздействием Сатурна с Ураном прежние приёмы станут неадекватными обстоятельствам, а использование новых методов окажется невозможным. Произвести необходимые преобразования в работе помешает Сатурн, в то время как Уран будет предлагать ложные выходы. Рекомендуется всю работу отложить. На весь период гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной работе Водолеев и позитивный – по одиночной. Кроме того, негативно оцениваются перспективы карьерного роста. Возможен конфликт с коллегами или руководством. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются положительно. Материальное положение также благополучное.

У Водолеев-женщин гороскоп скорей неблагоприятный: трудности ожидаются в основной профессиональной деятельности и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Под воздействием напряжённого аспекта Юпитера с Солнцем Водолеи столкнутся с невозможность продвижения в работе при осуществлении своих планов, идей. Их действия либо не будут приводить к желательному результату, либо будут сразу наталкиваться на непреодолимые препятствия. Поэтому период не походит ни для какой серьёзной работы. Не рекомендуется отправляться в командировку или вести работу дистанционно. В случае сотрудничества с далёкими партнёрами Водолеи могут достичь ограниченного успеха 19 и 21 – 22 февраля, но это не должно их вдохновить на продолжение деятельности, так как прогноз на остальные дни, чем дальше, тем хуже. Полностью положительно оценивается финансовая деятельность Водолеев. Плутон в этот период предоставит им неплохие возможности для успеха, хотя активность в этой сфере может быть связано с риском и необходимостью прилагать значительные дополнительные усилия. Судя по гороскопу, Водолеи с этим справятся успешно. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается тоже положительно, но в конце месяца, 28 февраля, возможен разрыв отношений с партнёрами и расходы, которые не окупятся. Гороскоп даёт полностью негативный прогноз по коллективной деятельности. Водолеям рекомендуется сосредоточиться на самостоятельной работе, не участвовать в обсуждении проблем, не давать советов, а также всячески избегать ответственности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 28 февраля. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в последнюю декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Луны с Меркурием и Солнцем, Венеры с Ураном, Нептуном и Плутоном, Нептуна с Ураном, а также Меркурия с Ураном, Нептуном и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Меркурием и Венерой. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Положительно оценивается выполнение основной работы. Аспекты Луны будут способствовать лёгкому решению организационных, административных, хозяйственных проблем, укреплению отношений в коллективе и с руководством, помогут повысить эффективность деятельности Рыб и всех сотрудников. Солнце, Нептун и Уран создадут благоприятную обстановку для продвижения в делах, реализации планов, обновления работы. Рыбы в этот период смогут успешно применить свои творческие способности. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный. Период подходит для выполнения текущей работы и заключения новых договоров. Прогнозируется удачное расширение сферы деловых интересов, приобретение важных партнёров и новых возможностей. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное, с плавным улучшением к концу месяца, но 20 февраля возможен небольшой конфликт. День не подходит для обсуждения совместной работы и заключения договора. Гороскоп положительно характеризует и одиночную, и коллективную деятельность Рыб, но 26 и 27 февраля возможны мелкие неприятности из-за собственных неверных представлений о происходящем. Возможно, это будет ссора с коллегами или мелкое недоразумение. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное, но в выходные, 24 – 25 февраля, рекомендуется осмотрительность в расходах.

У Рыб-женщин основная деятельность характеризуется преимущественно отрицательно. Кратковременный успех возможен только 27 февраля. В остальное время на Рыб будет влиять напряжённый аспект Нептуна с Марсом, который сформирует ложную картину реальности. Также в это время Рыбы могут оказаться объектом обмана со стороны партнёров, коллег или окружающих. Соответственно, декада не подходит для принятия важных решений и выполнения серьёзной работы. Лучше уменьшить свою деловую активность. Также и прогноз по финансам преимущественно негативный. Положительно оцениваются только промежутки 21 и 27 – 28 февраля. В остальное время Рыбы будут неосмотрительны, поспешны в решениях, эмоционально неадекватны. Поэтому все важные дела лучше перенести на более благоприятное время. Кроме того, декада не подходит для поиска финансовой поддержки, инвестиций, обсуждения финансовых вопросов с руководством. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Нептуна с Ураном указывает на благоприятные возможности для расширения сферы деловых интересов, установление новых контактов, а также на положительные изменения в работе, неожиданные успехи и выгоды. Декада подходит для смены направления деятельности, обновления производства, осуществления новых планов. Гороскоп положительно оценивает перспективы командировки, дальней поездки. В эту декаду Рыбам не рекомендуется коллективная деятельность, принятие на себя лидерских обязанностей и ответственности. Прогноз по одиночной, самостоятельной работе положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

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