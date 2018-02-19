Заведующая детсадом поплатилась за излишнюю самостоятельность дошколенка

Заведующая детским садом Магнитогорска оштрафована за побег воспитанника ясельной группы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска провело проверку по факту самовольного ухода воспитанника младшей группы детского сада.

Установлено, что утром 27 ноября 2017 года, пока ясельная группа собиралась на прогулку, один из ее воспитанников, которому не исполнилось еще двух лет, самостоятельно вышел из здания детского сада, а затем покинул территорию учреждения через открытые ворота. Лишь через полчаса одиноко гулявшего ребенка заметила проходившая мимо женщина и отвела его обратно в детский сад.

По данному факту прокуратура района возбудила в отношении заведующей дошкольного учреждения дело об административном правонарушении. Мировым судьей судебного участка №2 Ленинского района Магнитогорска женщина оштрафована на 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.02.18

На Южном Урале мальчики-сироты рассказали об изнасилованиях в интернате. / Храните свои секреты. Гороскоп РИА «Новый День» на 19 – 28 февраля 2018. / Непрощеное воскресенье: на митинге в Челябинске уничтожили чучело РМК (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»