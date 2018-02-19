В Челябинской области перед судом предстанет бесправница, покалечившая подростка с погоне за телефоном

Жительница Красноармейского района предстанет перед судом за наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы села Бродокалмак. Она обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия женщина вечером 19 сентября прошлого года, будучи лишенной права управления транспортным средством, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ-21061 двигалась по улице 60 лет Октября в селе Бродокалмак. На ходу она наклонилась, чтобы поднять упавший перед передним пассажирским сидением сотовый телефон, отвлеклась от управления автомобилем и выехала на левую обочину встречного движения, где сбила 14-летнего пешехода. После ДТП женщина скрылась с места ДТП, но вскоре была задержана сотрудниками полиции.

В результате аварии подросток получил черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, а также тупую травму грудной клетки с правосторонним пневмотораксом, что является тяжким вредом здоровью по признаку опасности для жизни.

В ходе следствия обвиняемая возместила потерпевшему 300 тысяч рублей в счет причиненного морального вреда.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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