В Челябинске закрыли главный ледовый городок

На главной площади Челябинска приступили к разбору ледового городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня ледовый городок на площади Революции закрыт для посещения. Об этом сообщил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, ледяные конструкции стали небезопасными из-за относительно теплых температур, и было принято решение о начале демонтажа городка. «Это, наверное, будет один из последних городской в Челябинске, которые начнут разбирать, – отметил чиновник. – Городок отработал положенное время». При этом Евгений Тефтелев зачем-то заявил, что зимнее сооружение отработало «как никогда долго», хотя обычно городок стоит на площади Революции до марта. А в этом году его работа приостанавливалась в преддверии новогодних праздников из-за потепления.

В настоящее время ледовый городок уже закрыт для посещения. Рабочие уже начали демонтаж конструкций. По словам мэра, эта работа будет продолжаться куглосуточно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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