Запертые в огненном плену: пенсионерка погибла, спасая правнуков из пылающего дома

В Челябинской области после страшного пожара трое детей оказались в больнице, их прабабушка погибла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагический случай произошел в селе Красносельское Увельского района 18 февраля.

К моменту прибытия огнеборцев областной противопожарной службы к месту вызова (уже через 7 минут) частный дом был объят пламенем. Пожарным удалось остановить распространение огня.

В ходе проведения дальнейших работ установлено, что в результате пожара ожоги получили трое несовершеннолетних детей двух, четырех и шести лет. Погибла прапрабабушка (женщина 1936 года рождения), благодаря действиям пожилого человека, гостившие у нее дети остались живы. Она самоотверженно спасала их из горящего здания, но выйти из огня самой у нее не получилось. Ребята были эвакуированы в соседский дом, откуда их передали сотрудникам скорой помощи.

В настоящее время дети госпитализированы: двое перевезены в областной детский ожоговый центр, еще один ребенок – в больницу Южноуральска. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Виновницей пожара стала неисправная электропроводка, находящаяся в помещении пристроя. Семья характеризуется с положительной стороны, в органах социальной защиты на учете как неблагополучная не состоит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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