До выборов президента осталось 27 дней: челябинцев решили оставить без маршруток

В Челябинске от «борьбы с недобросовестными перевозчиками» перешли к сокращению маршрутов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники и руководство муниципальных транспортных предприятий резко сменили терминологию в своих рассуждениях о будущей маршрутной сети. Если ранее речь шла о борьбе с недобросовестными перевозчиками, то теперь в мэрии заговорили об оптимизации.

Сменились и спикеры, рассуждающие о дальнейшей судьбе общественного транспорта: если раньше о недобросовестных перевозчиках обычно говорил начальник городского управления транспорта Роман Болотов, то на эту тему рассуждает директор ООО «ЧелябГЭТ», депутат Челябинской городской Думы Александр Павлюченко. «Могу с уверенностью сказать, что при оптимизации маршрутной сети и исключении дублирующих маршрутов коллектив челябинского муниципального городского транспорта готов перевезти всех пассажиров», – заявил он сегодня в ходе традиционного аппаратного совещания администрации города.

Напомним, о сокращении двух маршрутов, обслуживавшихся частными перевозчиками (№9 и №79) стало известно на минувшей неделе. Если ранее транспортные власти говорили о расторжении договора с недобросовестными перевозчиками и подготовке конкурса на обслуживание оставшихся бесхозными направлений, то на сей раз в управлении транспорта заявили об исключении маршрутов из схемы перевозок, посоветовав горожанам передвигаться на других маршрутах, в том числе троллейбусных.

Правда, оказалось, что рекомендованные челябинцам направления не охватывают все сокращенные маршруты, и горожане могут столкнуться с существенными сложностями. Обострило ситуацию и то, что исключенные из маршрутной схемы направления были очень востребованными, и подобное решение выглядело, скорее, как использование муниципальными перевозчиками административного ресурса, причем вопреки интересам пассажиров.

Однако идея оптимизации явно понравилась мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Хотя это не удивительно: ранее глава города с энтузиазмом поддерживал предложения по оптимизации сети учреждений культуры и спортивных школ. «Хорошую работу проводите по модернизации маршрутной сети, – похвалил он Александра Павлюченко. – Если идет совпадение, надо оптимизировать». Общаясь с журналистами, чиновник еще раз подтвердил: оптимизация маршрутной сети будет продолжена. При этом ориентироваться власти будут на маршрутную схему, которую «утвердили», отметил градоначальник.

Что это за схема и кто ее утверждал, до сих пор остается загадкой. Единственный проект новой маршрутной сети был раскритикован на публичных слушаниях в 2016 году. Тогда участников публичных слушаний представители администрации города уговорили не отклонять проект (разрабатывавшийся, кстати, структурой все того же Александра Павлюченко), пообещав доработать его уже своими силами. В 2017 году начальник управления транспорта Роман Болотов пытался убедить депутатов принять-таки схему, подвергшуюся жесточайшей критике экспертов, но мало чего добился. После этого в мэрии решили, видимо, действовать тихой сапой, внедряя маршрутную схему «по факту».

Понятна в этом случае активная позиция Александра Павлюченко. Ведь за разработку недействующей схемы его структура получила полмиллиона рублей, и по этому поводу могли возникнуть определенные вопросы у представителей компетентных органов.

Менее понятен энтузиазм Евгения Тефтелева. Возможно, мэр просто не в курсе реального положения вещей с сокращаемыми маршрутами: градоначальнику, видимо, забыли рассказать поначалу, что не в полной мере они «дублируют» уже действующие. По-человечески чиновника понять можно: он если и заглядывает в общественный транспорт, так разве что по большим праздникам, а из окна персонального автомобиля за всеми маршрутами не уследишь.

А вот уверенность директора «ЧелябГЭТ» вызывает куда больше вопросов. Ведь тех же троллейбусов в городе сегодня явно не хватает. С начала февраля на специализированных форумах горожане сообщают о постоянной переброске подвижного состава между троллейбусными маршрутами. При этом, согласно публичным данным, нерабочих машин у «ЧелябГЭТ» насчитывается порядка 20 штук – остальные все на линии. То есть у муниципального перевозчика вообще нет достаточно количества троллейбусов, поэтому перекраивается расписание. Причем довольно топорно: из него просто выбрасываются экономически невыгодные рейсы, в результате на отдельных маршрутах разрыв между троллейбусами может превышать 30 минут.

Что самое интересное, ни о каком пополнении подвижного состава электротранспорта речи не идет, по крайней мере, в 2018 году. В последующие 2 года, может быть, купят три трамвая.

Поэтому пока «ЧелябГЭТ» может предложить лишь один вариант «перевезти всех пассажиров», оставшихся без удобных маршрутов: вынудить горожан смириться с установленным графиком движения электротранспорта – другого выбора у челябинцев просто не будет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.02.18

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