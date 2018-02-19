«Нас специально истребляют»: сотрудники «ЧелябГЭТ» пожаловались на снижение зарплат

Работники муниципального перевозчика Челябинска пригрозили забастовкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники городского электротранспортного предприятия заявили о неправомерном снижении оплаты труда на предприятии и бегстве сотрудников из «ЧелябГЭТ». Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Сегодня с утра я сходил в бухгалтерию и к табельщикам по поводу зарплаты, и был в шоке! – рассказал один из рабочих. – Премию (около 1 тысячи 800 рублей) мне не дали, как и другим. Отработки не соответствуют по оплате, многие другие мелочи! В итоге, около 3 тысяч рублей «ушло» в неизвестном направлении... Про мужиков с «канавы» (слесаря) я вообще молчу: и зарплаты, и народ сократился. Все ведет к одному: нас специально истребляют».

Отметим, что на снижение заработной платы сотрудники «ЧелябГЭТ» жаловались и в конце минувшего года. Работники муниципального перевозчика собираются идти в вышестоящие инстанции. Однако сами сомневаются, что это что-то может изменить. Наиболее горячие головы предлагают объявить забастовку и даже готовы активно вести агитационную работу на своих «узлах».

Челябинцев возмущает отношение, которое демонстрирует к ним руководство предприятия: «Чем больше работаешь, тем меньше получаешь!» – возмущаются они.

Кстати, заявления директора ООО «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко о готовности предприятия принять увеличивающийся после закрытия маршрутов пассажиропоток вызвали среди транспортников лишь смешки. Кое-кто откровенно называет это «сказками». «Какую ерунду только не придумают, – комментируют в соцсетях. – Он думает, за копейки народ работать к нему побежит. Сейчас еще печки повыключает, так пассажиры к нам и повалят».

Челябинск, Виктор Елисеев

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