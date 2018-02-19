Прокуратура потребовала уволить заведующую интернатом, в котором насиловали сирот

Прокуратура Челябинской области выявила множество нарушений в работе интерната, оказавшегося в центре скандала о надругательствах над несовершеннолетними.

области поставила вопрос об ответственности руководителя интерната в связи с нарушениями прав несовершеннолетних воспитанников

Как уже сообщал «Новый День», шокирующая история стала известна после заявлений приемных родителей семерых мальчиков 10-14 лет, воспитывавшихся до этого в указанном интернате. Мальчики рассказали южноуральцам, что регулярно подвергались сексуальному насилию со стороны посетителя учреждения и его приятеля, а также воспитателей интерната.

В итоге следственные органы возбудили уголовные дела по факту насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (в его рамках задержан 51-летний житель Челябинской области), а также по факту халатности со стороны органов опеки и сотрудников социального учреждения.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей- сирот в приобретшем печальную известность интернате.

В ходе проверки прокуратурой выявлены грубые нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних на обеспечение безопасных условий их пребывания в организации для детей-сирот. В частности, администрацией не был налажен надлежащий режим посещений воспитанников учреждения гражданами, отсутствовал должный контроль за детьми, зачастую заявления в органы полиции о розыске самовольно ушедших детей подавались несвоевременно, не принимались меры к восстановлению повреждений периметрального ограждения территории.

«Таким образом, имелась возможность свободного доступа посторонним лицам на территорию учреждения и бесконтрольного ухода воспитанников из интерната, что создавало условия для совершения преступлений в отношении детей», – констатировали в надзорном ведомстве.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой внесено представление главе муниципального района по месту нахождения интерната, одновременно поставлен вопрос о соответствии руководителя социального учреждения занимаемой должности.

Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и ход расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре области. Проверочные мероприятия продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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