На Южном Урале задержали чиновника Госжилинспекции, «пожалевшего» управляющую компанию

В Челябинской области государственный инспектор жилищной инспекции подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении государственного инспектора отдела правового обеспечения Государственной жилищной инспекции Челябинской области, (ГЖИ).

По данным следствия, в июле прошлого года в Еманжелинске мужчина получил в общей сложности 80 тысяч рублей от представителя управляющей компании за не привлечение организации к административной ответственности в виде приостановления деятельности.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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