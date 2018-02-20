Челябинская полиция накрыла подпольную нарколабораторию

В Челябинске полиция вышла на подпольную лабораторию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативникии управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка и ФСБ задержали группу подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств синтетического происхождения.

Полицейскими установлено месторасположение нарколаборатории, в которой челябинцами осуществлялось производство запрещенного вещества. Так, в ходе обысков в доме по улице Морской Металлургического района областного центра стражами порядка обнаружено и изъято синтетическое вещество массой более 18 килограммов, а также предметы и вещества, необходимые для изготовления наркотических средств.

Указанные запрещенные вещества трое горожан в возрасте от 26 до 27 лет хранили в целях последующего сбыта.

По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Задержанные заключены под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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