В Челябинске полиция вышла на склад с паленым алкоголем

Челябинские полицейские конфисковали более трех тысяч контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка пресекли нелегальный оборот алкогольной продукции с неправомерным использованием товарного знака.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции в одном из гаражных боксов, расположенных в Ленинском районе города, обнаружили продукцию крепких спиртных напитков с известным торговым знаком, имеющую признак контрафактности. Изъятый товар направлен на исследование.

Установлено, что нелегальные спиртные напитки принадлежат местному жителю. Сумма ущерба, причиненного правообладателю от противоправных действий подозреваемого, составила более 1,3 миллиона рублей.

Следствием УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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