Педофила-рецидивиста из Златоуста «закрыли» на 16 лет

Рецидивист, надругавшийся над семилетним мальчиком, отправится в колонию особого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 20 февраля, Челябинский областной суд признал 39- летнего южноуральца признан виновным в совершении мужеложства с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, соединенном с угрозой убийством, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

В суде установлено, что в июне 2017 года в Златоусте извращенец встретил семилетнего мальчика, перенес его в заброшенное здание, где избил и совершил с ним акт мужеложства. Непосредственно после этого южноуралец был застигнут на месте преступления родителями ребенка и задержан отчимом мальчика при помощи неравнодушных граждан, а также сотрудников полиции. Как выяснилось, златоустовец страдал расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии и ранее уже был осужден за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Челябинский областной суд приговорил извращенца к 16 годам 3 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных , воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения сроком на 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Наряду с наказанием судом ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача психиатра в амбулаторных условиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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