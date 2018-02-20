Полиция задержала угонщика, пока он менял аккумулятор

В Челябинской области полиция задержала объявленного в розыск преступника, пока тот перетаскивал аккумулятор на вскрытую машину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Горный» по Златоустовскому городскому округу поступило сообщение от местного жителя о краже аккумулятора и автомагнитолы из автомобиля. Причиненный ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские заметили автомобиль ВАЗ-2104. За управлением транспортного средства находился ранее судимый за имущественные преступления 20-летний местный житель, который на тот момент находился в розыске.

Полицейские выяснили, что молодой человек не является владельцем машины. Он вскрыл отечественное авто, после чего установил на него аккумулятор, снятый с соседней машины. Оттуда же он прихватил и магнитолу. Однако, когда он попытался скрыться с места происшествия, сотрудники отдела уголовного розыска задержали парня и доставили в отдел полиции.

По данному факту в ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и частью 2 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса РФ. Санкции данных частей статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Подозреваемый заключен под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.18

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