В Челябинске задержали анархистов, атаковавших ФСБ

Силовики задержали челябинских анархистов, повесивших баннер на ограждение управления ФСБ.

Как уже сообщал «Новый День», акция прошла в ночь на 15 февраля в рамках недели солидарности с заключенными-анархистами. Представители челябинских левых поместили на решетку ограждения регионального управления ФСБ баннер и забросили на территорию перед зданием дымовую шашку. Видео акции было размещено в социальных сетях.

В силовых структурах содержание баннера сочли экстремистским. «15 февраля 2018 года у одного из административных зданий в центре города Челябинска неизвестными лицами размещен баннер экстремистского содержания, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. – В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области подозреваемые в совершении преступления задержаны, проведены следственные мероприятия».

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», – рассказали в полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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