Рационализаторы ММК сэкономили предприятию 600 миллионов рублей

Внедрение рационализаторских предложений помогло ММК сэкономить 600 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», фактический экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на предприятии в 2017 году составил 599,3 миллиона рублей.

Это на 2,5% больше, чем годом ранее, когда экономический эффект от рацпредложений составил 584,5 миллиона рублей. Наибольший вклад в достигнутую экономию – 356,3 миллиона рублей – внесло прокатное производство. По итогам минувшего года было выплачено авторских вознаграждений и вознаграждений за содействие внедрению рацпредложений на сумму 23,5 миллиона рублей.

Всего за 2017 год экспертные комиссии структурных подразделений ММК рассмотрели 5 тысяч 665 идей. По сравнению с 2016 годом в 2017 году существенно увеличилась доля идей, одобренных цеховыми комиссиями к внедрению: с 57,4% до 63,9%. Это свидетельствует о том, что авторы всё лучше прорабатывают подаваемые ими идеи.

Среди наиболее активных в деле рационализации подразделений можно выделить горно-обогатительное производство, доменный цех, производство толстолистового проката, листопрокатные цеха №8 и №11, научно-технический центр, управление логистики, а также ряд подразделений главного энергетика: цех водоснабжения, кислородный цех и паровоздуходувная электростанция.

Руководство ПАО «ММК» рассматривает изобретательство и рационализаторство как одну из основ развития персонала комбината, достижения компанией конкурентных преимуществ, повышения ее эффективности с целью укрепления лидирующих позиций ПАО «ММК» в металлургической отрасли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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