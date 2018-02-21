У врача, «отмазавшего» двух призывников от армии, забрали полученные за это деньги

Суд Верхнего Уфалея заставил врача призывной комиссии отдать полученную взятку государству.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 2 апреля 2017 года суд признал врача местной городской больницы, руководившего работой по медицинскому освидетельствованию призывников, виновным в получении взятки.

В суде установлено, что весной 2009 года и осенью 2014 года южноуралец, зная, что у двух призывников отсутствуют какие-либо заболевания, препятствующие прохождению службы в армии, искажал действительное положение фактов в официальных документах, на основании которых призывная комиссия признала призывников не годными к службе. За внесение ложных сведений он получил от родителя призывников взятку в размере 90 тысяч рублей.

Прокуратурой города в интересах Российской Федерации в Верхнеуфалейский городской суд к осужденному предъявлено исковое заявление о применении последствий ничтожной сделки – передачи взятки и взыскании в доход государства 90 тысяч рублей.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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