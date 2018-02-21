В Троицке коммунальщики заставляют горожан переплачивать за вывоз канализационных отходов

В Троицке местный водоканал едва не утопил в канализации детский дом и десяток многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка провело проверку по коллективному обращению горожан о не предоставлении услуг по водоотведению жильцам многоквартирных домов, расположенных в районе поселка Гончарка.

Установлено, что 9 многоквартирных жилых домов и расположенный рядом детский сад подключены к централизованной системе водоснабжения, но не подключены к централизованной системе водоотведения. Канализование стоков этих объектов осуществляется по локальной системе водоотведения.

ООО «Троицкий водоканал водоотведение», являясь гарантирующей организацией в сфере водоотведения на территории города до августа 2017 года, признавало свою обязанность по вывозу жидких отходов указанных домов и детского сада и плату за вывоз рассчитывало, исходя из норматива водоотведения, но прекратило эту деятельность из-за возникших убытков. С сентября 2017 года ООО «Троицкий водоканал водоотведение» организовало работу по заключению договоров на вывоз жидких бытовых отходов с жителями по цене 100 рублей за 1 кубический метр.

«По указанной причине в данном районе возникли перебои с вывозом стоков из вышеперечисленных выгребных ям, поскольку значительно возросла стоимость вывоза стоков, что ставит под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие неопределенного круга граждан, проживающих на территории города Троицка, и создает опасность причинения вреда окружающей среде», – констатировали в прокуратуре.

По результатам проверки прокурор города в защиту прав и законных интересов граждан обратился в суд с требованием возложить на ООО «Троицкий водоканал водоотведение» обязанность по предоставлению жильцам многоквартирных домов и детскому саду коммунальной услуги водоотведения, в том числе путем вывоза жидких бытовых отходов из выгребных ям (кессонов) по тарифам, установленным органами государственной власти Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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