В Челябинской области поймали «черного лесоруба»

Житель Южного Урала незаконно спилил полторы сотни берез.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственным отделением ОМВД России по Кунашакскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений). В совершении противоправного деяния подозревается местный житель.

В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек вблизи поселка Дружный незаконно вырубил около 150 берез, причинив Кунакбаевскому участковому лесничеству ущерб на сумму около миллиона рублей. Сотрудниками отделения уголовного розыска он был задержан.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. УК РФ за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения на срок до семи лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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