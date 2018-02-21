В Челябинске приставы сняли микроавтобус с маршрута

Челябинские приставы арестовали маршрутку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, судебные приставы Ленинского района города Челябинска арестовали и изъяли залоговый микроавтобус, отданный собственником в аренду на маршрутную линию.

Купив автомобиль в кредит, челябинец внес только первый платеж, а затем «забыл» о своих обязательствах. Банк вынужден был обратиться в суд, который постановил обратить взыскание на Ford Tranzit по неисполненному кредиту в размере около одного миллиона рублей.

Должника приставы нашли, но автомобиля у него не было. По словам мужчины, машиной он никогда не пользовался, у него даже прав никогда не было, а Ford покупал не для себя – для знакомого, вот он на нем и ездит. Каждый вечер этот знакомый привозил ему оговоренную сумму в качестве оплаты своеобразной аренды, но, разумеется, о кредитном договоре никто и не вспоминал. По каким дорогам колесит автобус, его хозяин затруднялся сказать, поэтому искали его по камерам видеонаблюдения и по данным административной практики ГИБДД. Выяснилось, что это маршрутное такси, в последнее время на нем осуществляли пассажирские перевозки по маршруту №10.

На требования судебного пристава предоставить автомобиль для описи и ареста должник отреагировал очень спокойно: к автомобилям он равнодушен, пожалел только о ежедневной мзде за его аренду. Машина на ответственное хранение передана банку-взыскателю, в дальнейшем ее ждет реализация, а судебные приставы продолжат общение с должником – за ним, зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, числятся долги на сумму более 300 тысяч рублей. Это налоги, страховые взносы и коммунальные платежи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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