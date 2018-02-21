Спикер Челябинской Думы отказал в защите мигрантам и цыганам, если их не отделят от ЛГБТ

Председатель Челябинской гордумы пригрозил отказаться от защиты мигрантов и цыган, если сексменьшинства получат особый статус в Европе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров выступил на заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который прошел в Страсбурге, где обсуждался проект постановления, придающего особый статус некоторым социальным категориям граждан. Об этом сообщается на страницах муниципального парламента в сосетях.

По мнению европейских экспертов, мигранты, цыгане и представители сексуальных меньшинств нуждаются в дополнительной защите государства, определенных преференциях со стороны муниципалитетов и особой информационной политике, которая способствует их успешной ассимиляции в общество.

На заседании Конгресса Станислав Мошаров озвучил мнение российского МИДа по этому вопросу. «В проекте выделено три категории людей, нуждающихся в особой защите, – отметил спикер челябинского парламента. – Однако в Российской Федерации представители ЛГБТ-сообщества не выделяются в категорию уязвимых граждан. Мы предлагаем разделить проект на три документа и принять их по отдельности, а также переработать в соответствующем ключе резолюцию. Тогда у российской делегации появится возможность проголосовать за принятие резолюции – в первую очередь, за те предложения, которые касаются мигрантов и цыган. Если текст проекта будет сохранен в прежнем виде, считаю необходимым возразить против его принятия».

Как отреагировали на этот нетолерантный пассаж в СЕ, в Челябинской городской Думе почему-то не сообщают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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