Житель Челябинской области сломал позвоночник 12-летнему сыну

В Челябинской области участились случаи детского травматизма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральского минздрава, несовершеннолетние получают серьезные травмы из-за несоблюдения элементарных правил безопасности, нарушения инструкций по пользованию зимним инвентарем и халатности родителей.

В последнее время среди детей значительно увеличилось количество травм головы и позвоночника.

Еще в ноябре-декабре 2017 года за сутки в отделение нейрохирургии Челябинской областной детской больницы поступало 8-9 больных с такими травмами, однако с начала 2018 года их количество возросло до 20.

«В данный момент бригада детских нейрохирургов проводит операцию 12-летнему мальчику. У него очень тяжелая открытая черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Папа привязал санки или тюбинг к машине и катал ребенка, который вылетел и ударился головой об дерево», – рассказал заведующий отделением нейрохирургии Герман Сафронов.

Специалисты отмечают, что подавляющее большинство несчастных случаев с детьми происходит по вине взрослых, не осознающих, что катания на лыжах, коньках, тюбинге и санках требуют особого контроля.

«Хотелось бы обратить особое внимание всех взрослых: увидев ребенка в потенциально опасной ситуации (например, катающимся с горы в неположенном месте), не проходите мимо, проявите активную жизненную позицию», – призывает начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям областного минздрава Эльвира Домрачева.

Челябинск, Юлия Димова

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