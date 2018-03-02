Катания южноуральского школьника на доске, привязанной к машине, обернулись уголовным делом

В отношении жителя Челябинской области, катавшего на доске 12-летнего сына, возбудили уголовное дело.
Как уже сообщал «Новый День», несчастный случай произошел 19 февраля в Красноармейском районе. Местный житель выехал с ребенком за пределы населенного пункта, привязал к машины доску, посадил на нее сына и ради развлечения стал ездить с живым «прицепом» по лесной дороге.
В какой-то момент мальчик потерял равновесие, вылетел с дороги и ударился головой о дерево.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Челябинскую областную детскую больницу. Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.
В настоящий момент нейрохирурги уже провели пациенту операцию.
Историей травмирования школьника заинтересовался Следственный комитет.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления, по итогам проверки в отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ –
«Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 02.03.18
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