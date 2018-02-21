В Челябинской области приняли очередной мертвый закон

Законодательное собрание Челябинской области решило запретить маршрутчикам-нелегалам высадку пассажиров в городах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральского парламента, депутаты приняли поправки в статью 4 закона Челябинской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области».

Нововведения призваны помочь министерству дорожного хозяйства и транспорта региона бороться с нелегальными перевозчиками, работающими на межмуниципальных автобусных маршрутах под видом «заказных» перевозок. «Существует понятие «заказные перевозки», но у таких перевозчиков есть конкретная цель – доставить людей на экскурсию, мероприятие, а не просто из города в город, – прокомментировал заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по промышленной политике и транспорту Андрей Самсонов. – К сожалению, у нас появились грубые нарушения в этой сфере. Под видом «заказных» на регулярный маршрут выходят нелегальные перевозчики, которые демпингуют, в результате они могут разрушить региональную маршрутную сеть регулярных перевозок. Изменения в областной закон, которые мы подготовили, позволят эффективно защитить легальных и законопослушных перевозчиков».

Речь идет о владельцах автобусов, публикующих информацию в Интернете и осуществляющих перевозки, не заключая при этом договор с правительством Челябинской области. Цены на проезд в таких машинах в несколько раз ниже, чем на легальных автобусах.

В федеральном законодательстве в декабре прошлого года приняли изменения, которые предоставили субъекту Российской Федерации право устанавливать места посадки и высадки пассажиров при заказной перевозке. Воспользовавшись этим, региональные парламентарии решили запретить «заказным» автобусам осуществлять посадку и высадку пассажиров в черте города – вообще. Появилось и другое ограничение – подобные поездки за городской чертой должны организовываться не более трех раз в месяц. Эти ограничения не будут распространяться на перевозки детей и ритуальные организации. Каким образом в области собираются развивать туризм, не понятно: туристов чаще всего возят на экскурсии на заказных автобусах.

Кроме того, сейчас министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области пытается убедить представителей Интернет-сервисов размещать информацию лишь о легальных перевозчиках.

И та, и другая попытки вряд ли приведут к желаемому чиновниками и депутатами результату. Что касается поправок в закон, то вряд ли у правительства региона есть возможности регулировать количество экскурсионных поездок. Опыт же «борьбы» с нелегалами в Челябинске говорит, что они легко могут «переквалифицироваться» именно в экскурсионников. Вряд ли помешает им и запрет на посадку-высадку пассажиров в черте города. Что мешает обозначать место отправки автобуса, привязав его к одной из конечных остановок? Это исключит из маршрута достаточно большой отрезок пути и позволит «нелегалам» еще снизить цену проезда.

Что же касается Интернета, то там давно дали понять, что сервисы – всего лишь площадки, где могут встретиться покупатель и продавец. И жестко регулировать их работу никто не намерен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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