На челябинского перевозчика-банкрота подали в суд за падение пенсионерки в автобусе

В Челябинске муниципальное предприятия требуют оштрафовать на 100 тысяч за падение пенсионерки в автобусе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района областного центра в ходе проверки установила, что в январе 2017 года водитель МУП «Челябинский автобусный транспорт», управляя автобусом маршрута №64, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего при торможении упала 80-летняя горожанка.

Женщина получила перелом лучевой кости руки, что было оценено как вред здоровью средней тяжести. Причиненный моральный вред пенсионерка оценила в 100 тысяч рублей.

В этой связи прокуратурой района предъявлено исковое заявление в Калининский районный суд Челябинска к МУП «Челябинский автобусный транспорт» с требованием о компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

Рассмотрение искового заявления поставлено на контроль. Правда, 31 октября 2016 года муниципальный перевозчик был признан банкротом и весной прошлого года прекратил существование. Так что взыскать моральный ущерб будет достаточно сложно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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