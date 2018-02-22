До выборов президента осталось 24 дня: челябинцы отказались отвечать за происходящее в стране

Лишь каждый четвертый житель Челябинска чувствует ответственность за происходящее в стране.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преддверии Дня защитника Отечества социологи Челябинского филиала РАНХиГС провели опрос, попытавшись узнать, в какой мере челябинцы чувствуют ответственность за то, что происходит в стране. Результаты исследования стали для сотрудников президентской академии сюрприз.

Наиболее популярным среди респондентов стал вариант ответа «совершенно не чувствую», его выбрали 37,5% опрошенных. В полной мере считают себя ответственными лишь 11,5%. Еще 12,8% ощущают себя ответственными «в значительной мере». В целом, число выбравших эти два варианта ответа оказалось менее четверти всех опрошенных (24,3%).

30,5% принявших участие в опросе горожан чувствуют себя ответственными за происходящее в стране в незначительной мере. Затруднились с ответом 7,7% опрошенных.

Результаты исследования вполне объяснимы. Достаточно взглянуть на итоги президентских выборов 2012 года и выборов депутатов Государственной Думы – 2016. Так, 4 марта 2012 года на избирательные участки в Челябинской области пришли 62,79% избирателей. За Владимира Путина из них проголосовали 65,02% (40,82% от общего числа южноуральцев, наделенных избирательным правом). Что же касается думских выборов, то в сентябре 2016 года на избирательные участки региона пришли всего 44,37% жителей области (на 15% меньше, чем на аналогичные выборы в 2011 году). Из них за «Единую Россию» проголосовали 38,11% (16,91% от списочного состава избирателей).

В Челябинске же и явка, и процент проголосовавших за победителей были ниже, чем в среднем по региону. Вполне логично, что челябинцы не считают себя ответственными за действия людей, которых не выбирали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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