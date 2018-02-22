Экс-руководитель южноуральского МУПа, присвоивший 120 тысяч рублей, отделался «условкой»

В Челябинской области бывший руководитель муниципального предприятия, присвоивший 120 тысяч рублей, получил условный срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал бывшего исполняющего обязанности директора МУП «Водоканал» виновным в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения, служебном подлоге и покушении на присвоение чужого имущества в крупном размере.

В суде установлено, что в 2016 году мужчина с целью присвоения вверенных ему денежных средств МУП «Водоканал», изготовил фиктивный договор возмездного оказания услуг, указав заказчиком себя, а подрядчиком своего отца, а также фиктивный акт приема – сдачи работ на сумму 120 тысяч рублей о якобы выполненных работах.

На основании фиктивных документов с расчетного счета МУП «Водоканал» на принадлежащий обвиняемому расчетный счет были необоснованно перечислены указанные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в 2017 году аналогичным способом, путем составления фиктивного договора возмездного оказания услуг со своим близким знакомым на сумму около 276 тысяч рублей, обвиняемый пытался похитить средства предприятия, однако не смог довести дело до конца, поскольку подделку обнаружил глава Каслинского городского поселения и передал ее полиции.

Суд приговорил южноуральца к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Исковое заявление Каслинского городского прокурора удовлетворено, с осужденного взыскано 120 тысяч рублей в счет компенсации материального ущерба, причиненного МУП «Водоканал».

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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