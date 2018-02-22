Экс-директор ФГУП, находясь под домашним арестом, избил свидетеля

Бывший руководитель челябинского филиала ФГУП «Экран», находясь под домашним арестом, избил пожаловавшегося на него бизнесмена.

Как уже сообщал «Новый День», топ-менеджера предприятия по техническому обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны задержали в ноябре 2017 года во время передачи ему 200 тысяч рублей одним из златоустовских предпринимателей. Это было половиной суммы, которую требовал южноуралец.

Бизнесмен таким образом пытался хотя бы частично компенсировать затраты на капитальный ремонт арендованного у ФГУП помещения бомбоубежища. По закону арендодатель должен возместить арендатору средства, потраченные им на ремонт. Однако условием возмещения директор челябинского филиала назвал передачу ему 400 тысяч рублей.

В начале декабря ушлому топ-менеджеру госпредприятия предъявили обвинение в получении взятки. В качестве меры пресечения избрали содержание под домашним арестом.

В ходе расследования всплыл еще один эпизод: южноуралец требовал уже с другого предпринимателя за возмещение затрат на ремонт 50%-ный откат. В данном случае затраты составили 750 тысяч человек. 27 декабря было возбуждено уголовное дело уже по этому эпизоду.

Но находившийся под домашним арестом теперь уже бывший руководитель филиала ФГУП «Экран» решил объяснить бизнесмену, что не стоит особенно распространяться по поводу их взаимоотношений. Помогла ему в этом сохранившие верность соратники из ФГУП «Экран» (в том числе, по данным собственного источника РИА «Новый День», бывшие сотрудники полиции). Они привезли бизнесмена домой к взяточнику, где начали требовать изменить показания, угрожая уничтожить его бизнес. Кстати, чуть позже коммерсант получил от от ФГУП «Экран» предложение расторгнуть договор аренды.

Только после этого суд изменил фигуранту уголовного дела меру пресечения, отправив позволившего себе «лишнее» обвиняемого в следственный изолятор.

Получить комментарий по поводу этой истории в следственных органах РИА «Новый День» не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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