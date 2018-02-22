В Челябинске вынесли приговор банде сутенеров и насильников детей

Металлургический районный суд огласил приговор преступной группировке, принуждавших подростков к проституции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, шесть местных жителей признаны виновными в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях и вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних; получении сексуальных услуг несовершеннолетнего; организации занятия проституцией; изготовлении, в том числе фото- и видео материалов порнографического характера, совершенных организованной группой, как с применением насилия, так и с использованием беспомощного состояния потерпевших.

По версии следствия, в 2007-2015 годах южноуральцы совершали преступления против половой неприкосновенности подростков 14 – 17 лет. Секс-бизнес строился на мальчишках из неблагополучных семей: их заманивали на съемки рекламы нижнего белья, предлагали разоблачать педофилов, устраивая им встречи с извращенцами и снимая в обнаженном виде.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 26 детей, в отношении которых совершено более 350 преступных эпизодов.

«В рамках расследования проведено 29 обысков и выемок, 97 осмотров мест происшествий и предметов, произведено более 200 допросов, 21 проверка показаний на месте, выполнено более 1000 процессуальных действий, в том числе назначено и проведено 59 судебных экспертиз. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемых к совершению преступлений», – отмечают в региональном следственном управлении. Рассмотрение уголовного дела в суде проходило в закрытом режиме, поскольку преступления были совершены в отношении несовершеннолетних. Членам преступной группировки назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Добавим, четверо осужденных направлены на принудительное лечение в связи с психическими расстройствами сексуального предпочтения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.02.18

Экс-директор ФГУП, находясь под домашним арестом, избил свидетеля. / Коммунальщица получила срок за упавшие на ребенка качели. / «А говорите: все вопросы решены!»: депутаты Миасса «завернули» отчет главы города. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»