В Челябинске смягчили приговор банде сутенеров и насильников детей

Челябинск, Октябрь 24 (Новый День, Павел Зварзин) – Челябинский областной суд смягчил приговор шестерым педофилам, от действий которых пострадали около трех десятков подростков.

Как уже сообщал «Новый День», жители Челябинска и Копейска в 2007-2015 годах совершали преступления против половой неприкосновенности подростков 14 – 17 лет. Секс-бизнес строился на мальчишках из неблагополучных семей: их заманивали на съемки рекламы нижнего белья, предлагали разоблачать педофилов, устраивая им встречи с извращенцами и снимая в обнаженном виде.

Установлено более 350 преступных эпизодов. Пострадавшими признаны 26 детей.

В феврале текущего года Металлургический районный суд Челябинска признал всех шестерых шесть местных жителей признаны виновными в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях и вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних; получении сексуальных услуг несовершеннолетнего; организации занятия проституцией; изготовлении, в том числе фото- и видео материалов порнографического характера, совершенных организованной группой, как с применением насилия, так и с использованием беспомощного состояния потерпевших. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Четверых осужденных направили на принудительное лечение в связи с психическими расстройствами сексуального предпочтения. Адвокаты осужденных обжаловали это решение, настаивая на смягчении приговора.

В результате двух из шестерых оправдали по ряду статей, сократив одному срок лишения свободы на 1 год, другому – на 2,5 года. Действия еще троих переквалифицировали и снизили сроки на 4 -6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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