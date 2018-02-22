В Челябинск возвращается смог: дымить будет все выходные

В Челябинске и области объявлены двухдневные неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» Челябинском гидрометцентре, 23-25 февраля в области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим, с 19 часов 23 февраля до 11 часов 25 февраля на территории Челябинска объявляются НМУ первой степени опасности.

С 8 часов 23 февраля до 11 часов 25 февраля аналогичное предупреждение действует для некоторых промышленных предприятий Южного Урала.

Отметим, что в Челябинске из 53 дней 2018 года неблагоприятные метеорологические условия действовали более 30 дней.

Жителям Челябинской области в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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