День защитников Отечества: 100-летие ненашей победы

В России отмечают День защитников Отечества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», практически всем россиянам, закончившим школу, известно, что 23 февраля 1918 года вновь созданная Рабоче-Крестьянская армия под Псковом и Нарвой одержала свои первые блистательные победы. Именно поэтому сегодня празднуется – где-то широко, где-то скромно – 100-летие Красной армии. Но на самом деле события разворачивались несколько иначе.

В феврале 1918 года немцы приближались к Петрограду, на их пути оказалось Чудское озеро. Обойти преграду можно было с двух сторон: через Псков и через Нарву. Своей армии у большевистской России не было, поэтому остановить немцев приказали балтийским матросам во главе с наркомом по морским делам Дыбенко. На помощь был брошен спешно собранный рижский полк. В ночь на 23 февраля два русских полка встретились с немцами под Псковом. Бой шел в течение суток, после чего город был сдан немцам.

Кстати, утром 23 февраля Ленин получил радиограмму с жестким немецким ультиматумом, после чего сообщил на чрезвычайном заседании ВЦИК: «Советская власть должна констатировать полную невозможность сопротивления германцам... Нам встали коленом на грудь...».

Под Нарвой, где первые бои с немецкой армией произошли 3 марта, находилась большая группа, представляющая «коммунистическую солянку»: моряки Павла Дыбенко, рабочие Путиловского завода, группа венгров под командованием Бела Куна, сводный красноармейский отряд Кляве-Клявина. И здесь красные войска продержали оборону ровно сутки, после чего отступили, отдав немцам Нарву. Отступали до самой Гатчины. Наркома Дыбенко за столь блистательный бой (официальная формулировка – «за отход от Нарвы и самовольный отъезд с фронта») исключили из партии, а позже расстреляли как американского шпиона. Кстати, приказ о создании новой рабоче-крестьянской армии был подписан Лениным 28 января (по новому стилю). Но потом об этом как-то забыли.

Необъяснимость празднования даты 23 февраля признавали и сами красные командиры. Например, в 1933 году нарком обороны Климент Ворошилов прямо заявил в газете «Правда»: «... приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами».

Но к тому времени Сталин уже написал «Краткий курс ВКП(б)», в которой своей рукой начертал фразу «немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение было приостановлено. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля – стал днем рождения молодой Красной Армии...».

В 1942 году отец народов, желая вдохнуть боевой дух в измотанную первыми месяцами войны армию, опять же своей рукой вписал в приказ от 23 февраля 1942 года фразу: «Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии».

10 февраля 1995 года Госдума РФ приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором распорядилась отмечать 23 февраля как «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии – День защитников Отечества».

В современной России День защитников Отчества отмечают все мужчины – и те, ко имеет отношение к армии, и те, кто вообще никогда не надевал военную форму. В последнее время на Южном Урале с Днем защитников Отечества все чаще стали поздравлять женщин.

Челябинск, Светлана Намская

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