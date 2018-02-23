Что мы празднуем. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Государственные праздники – как государственные деньги: обязательный атрибут государства. Праздниками оно обозначает свою территорию, подчёркивает своё единение с народом, а точней – народа с собой, и заодно ненавязчиво демонстрирует своё главенство. Все любят праздники – ну что ж, вот вам праздники. Радуйтесь, и любите государство.

Когда государство соответствует своему народу, является его естественным и необходимым элементом, тогда и государственные праздники органично вписываются в повседневную жизнь. Люди отмечают некие важные исторические вехи и при этом знают, что именно они празднуют, воспринимают произошедшие в прошлом события как достижение своего народа, и принимают их как часть своей жизни. Но если государство народу не соответствует – не отражает, как говорится, «народные чаянья» – то и праздники становятся сугубо формальными, с непонятным содержанием и смыслом.

Государство в этом случае пытается приблизить смысл праздников к тому, что понятно и желательно людям, чтобы сблизить государственную и человеческую позиции и создать впечатление единства народа и государства. Но при этом оно стремится сохранить свою «начинку», которая, как правило, людям безразлична или неприемлема для них. И чем дальше оно от народа, тем больше в празднике будет этой государственной «начинки» и тем меньше – понятного народу смысла.

Государство как естественный элемент общества – это средство обустройства и регулирования жизни людей. Оно предназначено для удовлетворения их основных потребностей, организации их совместного существования, защиты их интересов. А если оно не является таким средством, то это обязательно машина угнетения населения в интересах правящего слоя. И это проявляется, в том числе, в праздниках.

Вот, например, 23 февраля – День защитника отечества. Если не вдумываться, название выглядит как День защитника: мы же предполагаем, что армия существует, чтобы защищать нас. Но если посмотреть на факты, то обнаружится, что нет. Армия – это часть государства, которая служит правящему слою, а население при этом мыслится не более чем расходным материалом для армии, «пушечным мясом». И, как минимум, с 2002 года – с самого начала существования этого праздника с новым названием – армия ни разу не защищала интересы граждан России, но всегда только решала государственные задачи. И то, что она делала (и делает), в действительности не соответствует интересам страны – народов России.

Связь народа и государства разорвана, поэтому и связь народа и армии тоже разорвана, поэтому и 23 февраля – не народный праздник: с таким смыслом («защитник отечества») его никто не празднует. Это скорей День мужчин – праздник без идеологической нагрузки, и в таком виде его нельзя считать государственным. Получается, что в один день отмечается два разных праздника: один отмечает государство, а другой – население.

Следом идёт 8 марта – Международный женский день. Изначально и по сей день он символизирует борьбу женщин за равноправие. Он напоминает о необходимости обеспечения прав женщин наравне с мужчинами. Но сегодняшнее государство нацелено на обеспечение равнобесправия – на лишение прав всех граждан России. И в первоначальной формулировке этот праздник для него категорически не подходит. Поэтому 8 марта сейчас понимается просто как День женщин.

Но в такой интерпретации – без учёта первоначального смысла и с позиции нынешнего государственного интереса – этот праздник превращается в День бесправия женщин: ведь именно борьбу за права государство отвергает. И, конечно, женщины (как и вменяемые мужчины) не могут согласиться с этим. Следовательно, в этот день они отмечают не то же самое, что государство.

Однако само наличие этого праздника доказывает, что права женщин не только существуют, но и признаются, и попытка государства притвориться, что оно не помнит об этом, ничего не меняет. По большому счёту, признание существования самих женщин автоматически является признанием их прав. И наоборот: непризнание прав женщин автоматически означает, что женщин в природе не существует – что легко опровергается. Поэтому, хотя нарушить права можно, сделать их несуществующими невозможно никак: для этого нужно, чтобы женщины исчезли. Таким образом, 8 марта женщины борются за свои права, даже если не думают об этом. И когда женщины в этот день ожидают от мужчин подарков и повышенного внимания, они, по сути, хотят реализации своих прав – хотя бы в таком виде (ну а почему нет?). А государство, получается, 8 марта заявляет, что женщин не существует (и, как обычно, глупо лжёт).

Первое Мая. Исторически начинался как день борьбы трудящихся за свои права, а в советское время стал Днём международной солидарности трудящихся (подразумевалось, что свои права уже защитили, и теперь будем помогать другим). Был полностью идеологическим праздником с фактически агрессивным содержанием, направленным против других государств: основная его идея была в помощи трудящимся посредством установления коммунизма на всей планете. Никаких интересов советских трудящихся не выражал. Поэтому, с распадом Советского Союза, превратился в пустышку. Теперь это праздник Весны и Труда. В чём сегодня его смысл? В весне, в труде? Что праздновать? Никакого объяснения нет.

Нынешнему государству этот праздник не нужен – ни как день солидарности с трудящимися, ни, тем более, как день борьбы трудящихся (теперь уже против государства, точней, правящего слоя). Сейчас государству надо, чтобы эти самые трудящиеся вели себя тихо, ничего не требовали, и во всём поддерживали – в том числе, в стремлении правящего слоя ухудшить их жизнь. Населению этот праздник тоже чужд, поскольку, как не выражал их интересов в советские времена, так и сейчас не выражает. А восстановить первоначальное его содержание – борьбу за свои права – люди пока не готовы.

9 мая – День Победы. Единственный праздник, имеющий понятный всем смысл: победа над Германией, окончание войны. При этом государству больше нравится первый смысл (победа), а населению ближе второй. Особенно отчётливо это проявилось сразу после войны: люди радовались именно тому, что она закончилась. Государство же никогда не отмечало сам факт окончания войны, для него важней доказательство превосходства над противником. Поэтому главным мотивом празднования стала гордость и любование собой, своей силой (военный парад), своей способностью нанести поражение.

В настоящее время народный смысл победы, то есть «войне конец» – утрачен. Для большинства эта война была слишком давно, чтобы чувствовать облегчение от того, что она закончилась. Государственное понимание доминирует. «На Берлин», «можем повторить» и прочее победобесие сегодня преобладает (по крайней мере, широко рекламируется). А люди, живущие с таким «победным» ощущением, не принимают во внимание, что на самом деле война – это катастрофа, её нужно избегать всеми способами, а не стремиться к ней. Что, демонстрируя воинственность, они подыгрывают правящему слою, который использует войну для достижения своих авантюрных целей, и делают это во вред и себе, и стране.

9 мая используется правящим слоем как доказательство поддержки населением агрессивной политики государства. Но в действительности интересы правящего слоя и населения в этом вопросе противоположны. Людям война не нужна. От неё нет и не будет никакой пользы. Только дополнительные расходы и падение уровня жизни. Интересы населения заключаются в том, чтобы строить, создавать, развивать – то есть улучшать свою жизнь. А вот правящему слою как раз нужно для своих целей демонстрировать Западу свою силу, свою способность быть настоящей опасностью, а также поддержку народом своих действий – для чего он и организует широкое празднование населением этой даты. В нынешнем виде 9 мая – это не народный праздник. Да и вообще, уместно ли слово «праздник» для этого события?

12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства) – праздники, созданные сугубо для нужд государства. Народу они ни о чём не говорят, и их никто не отмечает.

С 12-м июня с самого начала вышло смешно. Фактически, это был день объявления независимости России от СССР. Но поскольку Россия в СССР была «государствообразующей» республикой, то получилось, что как бы стали независимыми от самих себя. Попахивает психическим расстройством. Поэтому в 2002 году переименовали в День России, без уточнений, о чём это. Теперь это, видимо, что-то вроде дня рождения – есть, и всё, и никаких объяснений.

С 4-м ноября – не лучше: какие-то поляки, народное ополчение, Минин с Пожарским... Как это соотносится с нами? Как из этого следует народное единство? Если этот эпизод из истории Смуты связывать с сегодняшним государством, то, наверное, это нужно понимать так, что в случае необходимости мы должны объединиться, чтобы защитить родное государство от врага.

Но насколько это государство нам родное? Что оно делает, чтобы мы его считали таким? Ничего. Поэтому День единения народа с государством – мёртвый праздник.

Человеческий смысл праздников – отдых от повседневных забот, обязанностей, огорчений. Это своего рода психологическая разгрузка, которой нужен повод для того, чтобы испытывать радость вопреки серым будням. Государственный смысл – напоминание о связи с государством и необходимости выполнять его распоряжения, служить ему.

Людям этот смысл чужд, поэтому, если государству очень надо изобразить поддержку народа, приходится применять принуждение или подкуп, чтобы собрать людей в нужное время в нужном месте. Этот факт демонстрирует настоящее отношение населения к государству.

Каждый праздник, который отмечают люди, оказывается доказательством единства между людьми и, в то же время, отторжения ими государства – его неприятия, непризнания своим. У людей на первом месте человеческие ценности, а государство эти ценности пытается растоптать. Поэтому каждый праздник, каждое застолье – это способ защиты человеческих ценностей и символический день победы человека над государством.

Челябинск, Сергей Ясинский

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