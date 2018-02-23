Южноуральские школьницы устроили бои без правил

В Златоусте школьницы устроили бои без правил. Жестокая драка, снятая на видео, попала в Интернет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , четыре девочки остервенело колотили друг друга кулаками, пинали ногами. Правило «лежачего не бьют» в этом случае не сработало: упавших били с еще большей жесткостью. За происходящим наблюдали сверстники воинствующих девиц – драка происходила внутри плотного круга подростков, свидетели обсуждали ситуацию, давали дерущимся советы, что следует или не следует делать, остановить побоище не пытались.

Полиция начала проверку инцидента. Имена драчуний, а также некоторых «наблюдателей» уже установлены.

По данным ГУ МВД РФ по Челябинской области разборки устроили шестиклассницы, позвавшие на помощь более старших подружек. Причиной конфликта стали мальчики.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.02.18

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