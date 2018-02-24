Зима не сдается: на Южном Урале потеплеет не раньше понедельника

Погода на Южном Урале остается морозной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью столбики термометров в отдельных районах опустились до -34 градусов. В Челябинске утром было -27. Сегодня днем в низинах будет до -18, на остальной территории области – до -13.

В ночь с субботы на воскресенье похолодает до -25, при прояснении – до -28. Днем 25 февраля температура может подняться до -9, но усилится ветер – до 5 – 10 метров в секунду, при порывах – до 14 мс.

Направление ветра остается неблагоприятным для Челябинска: НМУ в городе сохранятся, минимум, до полудня воскресенья.

В понедельник – вторник на Южном Урале ожидается небольшое потепление, а в последний день зимы опять похолодает.

Челябинск, Павел Зварзин

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