В Челябинской области банк стращает должников тюрьмой

В Челябинске робот-коллектор угрожает должникам тюрьмой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты организации выявили новую сомнительную схему взыскания долгов. Общественники обратятся в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

В региональное отделение ОНФ обратилась клиентка одного из банков, сообщившая об агрессивных действиях финансовой организации. Коллекторы неоднократно приезжали к ней домой, пытались проникнуть в квартиру, атаковали по телефону. Звонки продолжают поступают по несколько раз в ежедневном режиме. По словам пострадавшей, звучит заученный текст, угрозы тюремного заключения.

«Сейчас пенсионерке начали поступать звонки с разных телефонных номеров. Некий роботизированный голос представляется Ольгой Павловной и сообщает, что якобы от банка поступило заявление о невыплате кредита, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Если долг не будет погашен в срочном порядке, то начнется следствие по делу и судебные разбирательства. Для пенсионерки эта информация была шокирующей. Из-за регулярных стрессов женщина вынуждена принимать седативные средства. Понимая, что погасить долг она не может, а новые кредиты только усугубят ее финансовое положение, она обратилась в региональное отделение нашей организации, которое ей уже оказывало помощь», – рассказал представитель общественников Вячеслав Курилин.

Ранее у пенсионерки были проблемы в погашении долга микрофинансовой организации. Тогда кредиторы требовали с женщины 120 тысяч рублей. Челябинские эксперты помогли снизить долговые обязательства до 15 тысяч рублей.

«Люди, которым поступают подобные звонки, должны понимать, что у них нет оснований для беспокойства. В Российской Федерации для возбуждения уголовного дела необходимо соблюсти определенную процедуру, провести дознание, следственные мероприятия, определить стороны дела, сам факт и размер долга. Сотрудник правоохранительных органов не может звонить заемщикам и вынуждать их заплатить конкретную сумму определенному финансовому учреждению, а также связаться с конкретным сотрудником этого банка. Мы передадим выявленные факты в правоохранительные органы, а также обратимся с просьбой дать правовую оценку сложившейся ситуации», – отметил Курилин.

На данный момент южноуральские общественники выявили 5 аналогичных случаев. Примечательно, что заемщики являются клиентами одного банка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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