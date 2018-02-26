На Южном Урале обнаружили семь кладбищ-призраков

В Челябинской области обнаружили семь кладбищ без границ и документов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аргаяшского района провело проверку исполнения законодательства о погребении и похоронном деле на территории сельских поселений муниципалитета.

Установлено, что на территориях Аязгуловского, Байрамгуловского, Камышевского, Кузнецкого, Яраткуловского сельских поселений имеются действующие общественные кладбища.

В нарушение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» земельные участки, занятые общественными кладбищами, не имеют собственника, на учете в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое имущество, не состоят, в реестре муниципального имущества муниципального образования не значатся, межевание земельных участков, расположенных под кладбищами, не проводилось.

По результатам проверки прокуратура района обратилась в суд с требованием возложить на администрации указанных сельских поселений обязанность провести межевание земельных участков и поставить их на кадастровый учет.

Исковые заявления прокурора к администрации района и к администрациям Байрамгуловского, Кузнецкого, Яраткуловского сельских поселений судом удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой Еманжелинска установлено, что администрацией Красногорского городского поселения длительное время не принимаются меры по оформлению соответствующих правоустанавливающих документов, определению границ и постановке на кадастровый учет 2 земельных участков, используемых для размещения поселенческих кладбищ.

Ранее прокуратурой города по данным фактам принимались меры реагирования, однако нарушения закона не устранены.

Поскольку указанные нарушения создают угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности населения в местах захоронений умерших и нарушают права граждан на благоустройство территории проживания, прокурор города обратился в суд с требованием возложить на администрацию городского поселения обязанность установить границы земельных участков, используемых для захоронения, поставить их на кадастровый учет, зарегистрировать на них право собственности.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебных решений поставлено прокурорами на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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