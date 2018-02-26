Капитальный ремонт кровли челябинского дома едва не закончился пожаром

Челябинский подрядчик поставил под угрозу жизни и имущество жителей многоквартирного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска проверило исполнение законодательства при реализации программ капитального ремонта на многоквартирных домах №10 по улице Ульяны Громовой и №32 по улице Российская.

По результатам проверок выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства, регулирующего организацию и проведение капитального ремонта.

Так, в доме №10 по улице Ульяны Громовой выявлены нарушения сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши, технические нарушения при проведении работ, не включение в состав работ необходимых объемов и видов материалов для качественного результата капитального ремонта, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны организации, осуществляющей строительный контроль и СНОФ «Регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Челябинской области».

В многоквартирном доме №32 по улице Российская в 2014-2016 годах подрядными организациями выполнялись работы по капитальному ремонту крыши дома и установке коллективного узла управления потребления тепловой энергии.

В нарушение действующего законодательства в результате проведения капитального ремонта крыши дома закуплены материалы (утеплитель из пенопласта), которые не использованы по назначению и размещение которых в чердачном помещении нарушает требования пожарной безопасности.

В результате установки коллективного узла управления потребления тепловой энергии невозможна регулировка температуры поступающего теплоносителя, что может привести к повреждению внутренней системы теплоснабжения дома, а как следствие, к причинению вреда жизни и здоровью жильцов.

Прокуратурой района руководителям СНОФ «Регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Челябинской области», ООО «МегаСтрой», ООО «Техаудит», ООО «Уралводоприбор», ООО «ДЕЗ Калининского района» внесены представления с требованиями незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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