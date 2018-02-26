Рутений не помеха: Китай снял запрет на ввоз российской пшеницы

Китай разрешил поставки зерна из шести регионов России. Соответствующее решение принято Госуправлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет на экспорт российской пшеницы для китайской стороны действовал с 2016 года. Причиной продовольственного эмбарго явилось обнаружение в растениях паразитарных болезней.

С сегодняшнего дня ввоз пшеницы, соответствующей карантинным требованиям Китая, разрешен с территории Челябинской, Амурской, Новосибирской, Омской областей, а также Алтайского и Красноярского краев.

«В этих перечисленных шести регионах не обнаружено мокрой головни и карликовой головни пшеницы», – говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили РИА «Новый День» в Россельхознадзоре Челябинской области, соглашение о ввозе южноуральской пшеницы в Китай было подписано еще в ноябре 2017 года, однако пока о своем намерении продать зерно не заявила ни одна компания.

Напомним, ранее чиновники областного правительства связывали проблемы с наращиванием экспорта в Китай со скандалом вокруг утечки рутения-106. Якобы информация о мощном выбросе прошла аккурат после договоренности о ввозе российской пшеницы в Поднебесную, что вызвало панику на зерновом рынке. В частности, импортеры пшеницы из России забеспокоились радиационным загрязнением сельскохозяйственных угодий. Однако по итогам лабораторных исследований установлено, что российское зерно в полном объеме соответствует самым жестким требованиям как внутреннего законодательства, так и законодательства стран-импортеров по всем показателям качества и безопасности.

Челябинск, Юлия Димова

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