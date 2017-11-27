Названа новая версия «появления» рутения-106 на Южном Урале

Скандал вокруг утечки рутения на Южном Урале объяснили наращиванием экспорта в Китай.

«Только управление сообщило о том, что область пополнила список российских регионов, которым Китай разрешил поставлять зерно, как появились сообщения о выявлении рутения-106 на Южном Урале», – заявили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что все зерно, выращенное в регионе, было собрано до времени предполагаемого выброса радиоактивного изотопа.

Как уже сообщал «Новый День», первые сообщения о рутении появились в начале октября, когда европейские службы экологического мониторинга обнаружили следы радиоактивного изотопа в воздухе. Ученые предположили, что источник выбросов может находиться в Челябинской области.

Спустя месяц Гринпис России, ссылаясь на данные отчетов Росгидромета, опубликовал информацию о радиационной обстановке в России, согласно которой с 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в аэрозолях фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале.

Наибольшая концентрация техногенного радионуклида в 100-километровой зоне ПО «Маяк». Загрязнение охарактеризовали как экстремально высокое. По данным специалистов, в районе Аргаяша радиационный фон был превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. В Новогорном превышение зафиксировано в 440 раз.

Информация об утечке рутения тут же вызвала панику на зерновом рынке. В частности, импортеры пшеницы из России забеспокоились радиационным загрязнением сельскохозяйственных угодий. «Новости из России напомнили некоторым трейдерам о чернобыльской атомной аварии 1986 года, что вызвало рост котировок на зерновые фьючерсы на чикагской CBOT», – сообщало агентство Reuters.

По данным Федерального центра оценки качества и безопасности зерна, лабораторные исследования подтверждают, что российское зерно в полном объеме соответствует самым жестким требованиям как внутреннего законодательства, так и законодательства стран-импортеров по всем показателям качества и безопасности.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.11.17

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