Мэр Челябинска не в курсе, сколько потрачено на незаконные контракты

Глава Челябинска Евгений Тефтелев не смог рассказать, какова стоимость контрактов, заключенных с нарушением конкурсных процедур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году в Челябинское УФАС было направлено 95 жалоб на нарушение конкурсной процедуры при заключении контрактов с мэрией и главными распорядителями бюджетных средств администрации города. Об этом сообщила начальник управления муниципальных закупок администрации Челябинска Наталья Гутова.

По словам чиновницы, это весьма незначительная доля общего числа муниципальных контрактов – менее 1%. Однако она не стала уточнять, сколько это составляет в денежном выражении. Ведь одно дело – незначительные по стоимости лоты, и совсем другое – аукционы, например, на содержание дорожной инфраструктуры города.

Между тем, это цифра оказалась неинтересна и мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. «Этого не прозвучало в докладе, – прокомментировал чиновник. – Мне гораздо больше интересно, что с помощью конкурсных процедур удалось сэкономить 10% средств, закладывавшихся изначально». Видимо, главу города мало заботит, сколько можно было сэкономить еще, если бы оспаривавшиеся контракты были заключены в соответствии с требованиями закона.

А ведь доля жалоб, нашедших понимание антимонопольщиков, достаточно велика. Так, из 32 заявлений на действия конкурсных комиссий 7 УФАС сочло правомочными. Таким образом, более 20% жалоб были признаны обоснованными. А из 61 жалобы на действия уполномоченных УФАС согласилось с предъявляемыми претензиями в 24 случаях (40%). Правда, г-жа Гутова и здесь предпочитала не обращать внимания на финансовую составляющую, а доли продолжала считать, исходя из общего числа заключенных контрактов.

Такая позиция ничуть не смутила руководство города. Председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров больше интересовался, как обстоит дело с задействованием в конкурсной системе портала поставщиков Южного Урала, предназначенного для осуществления закупок «малого объема». Видимо, к судьбе крупных лотов городские власти стараются привлекать как можно меньше внимания со стороны «посторонних».

Челябинск, Виктор Елисеев

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