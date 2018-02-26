В Магнитогорске перевернулась маршрутка с пассажирами

В Магнитогорске на заснеженной трассе перевернулась маршрутная «Газель» с пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в первой половине дня. Об этом жители города рассказали в социальных сетях.

По рассказам очевидцев, «Газель», следовавшую по маршруту №54, на спуске занесло и автомобиль повалился на бок прямо на трамвайных путях. Как рассказали магнитогорцы, в это время в маршрутке ехали 10 пассажиров. К месту ДТП выехали две машины скорой медицинской помощи, одна из которых – реанимационная. Но большинство пассажиров отделались испугом и ушибами.

Горожане отмечают, что на автомобиле была всесезонная резина, но водитель «привычно» гнал и даже не попытался притормозить при спуске. В результате микроавтобус перевернулся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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