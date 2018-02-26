Два из трех предприятия мясной отрасли Южного Урала работали с нарушениями

Две трети проверенных Роспотребнадзором предприятий мясной отрасли Челябинской области работали с нарушениями.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в 2017 году в рамках осуществления государственного надзора проведены проверки 335 объектов, занятых в сфере производства и оборота мясных продуктов. В 233 проверенных объектах (69%) были установлены факты нарушений требований санитарного законодательства, законодательства в сфере технического регулирования, а также законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Так, при проверках выявлены факты реализации мясной продукции без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также нарушения требований к условиям хранения и срокам годности, маркировке потребительской тары, качеству реализуемой мясной продукции, санитарно-техническому состоянию помещений и холодильного оборудования.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий, мониторинга и производственного контроля в 2017 году исследовано более 4-х тысяч проб мяса и мясных продуктов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, показателям качества (физико-химическим показателям) и на содержание антибиотиков. По результатам исследований 1,6% образцов не соответствовали требованиям нормативной документации по уровню микробиологической безопасности и качеству продукции. В исследованных образцах не были обнаружены токсичные элементы, пестициды, микотоксины, генно-модифицированные организмы и радионуклиды.

С целью недопущения реализации на территории Челябинской области некачественной и опасной пищевой продукции по результатам контрольно-надзорных мероприятий из оборота изъято 179 партий мяса и мясопродуктов объемом более 1 тонны. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 246 юридических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафных санкций составила 1 миллиона 347,8 тысячи рублей. На рассмотрение в суды направлено 4 дела о привлечении к административной ответственности. По решению суда была приостановлена деятельность 2-х мясоперерабатывающих предприятий на срок 30 и 90 суток; на 2-х должностных лиц наложены штрафы на общую сумму 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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