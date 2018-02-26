В Челябинской области опрокинулся автомобиль: трое пострадавших

Под Карталами легковушка перевернулась, вылетев в сугроб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 25 февраля, в 16:35 на 17-м километре трассы «Карталы – поселок Снежный».

Легковой автомобиль съехал с автодороги и перевернулся. Прибывшие на место бойцы спасотряда совместно с сотрудниками ПЧ-62 произвели разведку, в ходе которой выяснилось, что пострадали три человека.

Ребенку 2004 года рождения оказали первую доврачебную помощь и на носилках транспортировали до машины скорой помощи. Мужчине 1980 года рождения с рваной раной на голове помогли выбраться из автомобиля и передали медикам. Третья пострадавшая от госпитализации отказалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.02.18

Следователи не нашли вины военнослужащего в деле закованного в цепи школьника. / Два из трех предприятия мясной отрасли Южного Урала работали с нарушениями. / В Магнитогорске перевернулась маршрутка с пассажирами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»