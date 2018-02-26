В южноуральском санатории – острая кишечная инфекция

Восемь посетителей санатория «Урал» оказались в больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ведомство эпидемиологическое расследование в связи с получением информации о регистрации 8 случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии среди отдыхающих ОАО «Санаторий «Урал».

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Челябинской области выдано предписание о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы пищи, воды, дезсредств и смывы, организованы лабораторное обследование сотрудников и проведение заключительной дезинфекции. Причины заболеваний устанавливаются. Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.02.18

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