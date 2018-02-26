Фигуранты дела экс-ректора УралГУФК о взятках отделались штрафами

Посредников при передаче взяток ректору УралГУФК Евгению Орехову приговорили к уплате крупного штрафа.

Как уже сообщал «Новый День», глава Уральского университета физической культуры Евгений Орехов был задержан в мае 2016 года при получении взятки в 200 тысяч рублей за общее покровительство коммерческим структурам при заключении госконтрактов для нужд вуза. Вместе с ним задержали двух челябинских бизнесменов, выступавших в качестве посредников сделки.

В ходе ректору университета предъявили обвинение в получении семи взяток на общую сумму 2 миллиона рублей и заключили в следственный изолятор. Позднее компанию Орехову и его подельникам составила дочь ректора челябинского вуза, также выполнявшая посреднические функции. Женщину в СИЗО Челябинска доставили из Санкт-Петербурга.

Осенью 2016 года южноуральских коммерсантов отпустили под подписку о невыезде: челябинцы полностью признали свою вину и заключили досудебное соглашение. Через некоторое время под домашний арест из следственного изолятора вышли и экс-ректор с дочерью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал южноуральских коммерсантов виновными в посредничестве во взяточничестве. Каждый из них должен теперь заплатить штраф в 1,5 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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