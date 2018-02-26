Челябинского сантехника спустили с лестницы из-за потопа в квартире

Житель Челябинска спустил с лестницы сотрудника коммунальной службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Калининском районе в выходной день.

Прибывший по звонку сантехник обнаружил, что в квартире клиента капает с потолка вода. Пытаясь определить место и причину порыва, рабочий решил подняться к соседям.

Однако диалог с хозяином квартиры этажом выше не задался с первых секунд. Зашедшему в квартиру сантехнику мужчина запретил даже смотреть на трубы, а потом и вовсе столкнул незваного гостя с лестницы. Тот упал и ударился головой о бетонный пол.

Пострадавшего с сотрясением мозга доставили в больницу. По словам жены агрессивного квартировладельца, сотрудник коммунальной службы сам спровоцировал конфликт.

«Он пришёл пьяный, с перегаром, прошёл и начал говорить – я сейчас вам тут всё поотключаю! Всю воду перекрою! Начал неприлично выражаться, говорить, что у нас вообще воды теперь не будет. А у нас двое детей! И муж взял его, да и вытолкнул за дверь», – цитирует «Телефакт» супругу нападавшего.

По предварительным данным, сантехник не стал заявлять о случившемся в полицию. Виновник потопа уже высказал желание компенсировать пострадавшему причиненный физический и моральный вред.

Челябинск, Юлия Димова

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