Историей спущенного с лестницы сантехника заинтересовалась полиция

Полиция Челябинска организовала проверку по факту нападения на сотрудника коммунальной службы.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в выходной день в Калининском районе. Сантехник прибыл на вызов в затопленную квартиру. Увидев, что с потолка жилища капает вода, коммунальщик решил подняться к соседям. Однако определить место порыва и устранить течь сантехнику не дали: открывший дверь мужчина толкнул незваного гостя с лестницы, от чего тот ударился головой. Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и отправили на амбулаторное лечение.

Впоследствии супруга соседа заявила, что сантехник был пьян, неприлично выражался и грозился перекрыть им воду, а у них двое детей, поэтому муж не вытерпел и вытолкал его за дверь.

В пресс-службе УМВД города РИА «Новый День» уточнили, что заявлений от участников бытового конфликта в полицию не поступало. Но, сообщили в ведомстве, независимо от желания пострадавшего, в ближайшее время будет проведена доследственная проверка, опрошены свидетели и обе стороны. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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