В одиннадцати территориях Южного Урала объявлен карантин по гриппу

В Челябинской области вторую неделю фиксируют случаи гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как неэпидемическая.

За 7 неделю года (с 19 по 25 февраля) зарегистрировано 25 тысяч 528 случаев ОРВИ, показатель составил 77,3 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 22%. Снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам, максимальное – среди школьников на 30%. Уровень заболеваемости остается ниже порогового на 19%.

Рост заболеваемости отмечен в 5 муниципальных образованиях области. В городе Челябинске за 8 неделю зарегистрировано 11 тысяч 462 случая ОРВИ, показатель составил 95,6 на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 9,4% и ниже уровня эпидпорога на 19%.

Вместе с тем, в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ сохраняется проведение карантинных мероприятий и задействованы комплексные планы по борьбе с гриппом в Саткинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Верхнеуфалейском, Октябрьском, Миасском, Златоустовском, Копейском, Коркинском, Еткульском, Увельском муниципальных образованиях. По состоянию на 26 февраля частично приостановлен учебный процесс в 9 муниципальных образованиях: в 7 среднеобразовательных школах, 77 классах в 31 школе, 1 группе 1 среднего профессионального образовательного учреждения, 1 детском саду и 4 группах 4 детских садов.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, парагриппа, РСВ-инфекции и риновирусной инфекции. Отметим, что первые случаи гриппа на Южном Урале в этом году были зафиксированы во второй декаде февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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